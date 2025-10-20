PSD cere reluarea procedurii pentru pensiile magistraților după decizia CCR. Sorin Grindeanu: „Este clar că s-a mers pe repede înainte”

Decizia Curții Constituționale de a admite obiecția Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii pensiilor magistraților a provocat reacții imediate în mediul politic.

Printre primii care au comentat verdictul CCR s-a numărat Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, care a subliniat că, dacă informațiile apărute pe surse se confirmă, legea este neconstituțională în ansamblul său și trebuie refăcută de la zero.

„Dacă e adevărat ce a apărut pe surse, că a fost respinsă pe formă, adică din cauza lipsei avizului de la CSM, dar încă nu avem comunicatul oficial, atunci înseamnă că, în integralitate, această lege este neconstituțională. Deci trebuie reluată procedura”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că va propune, în cadrul ședinței de marți, reluarea procesului legislativ și o abordare care să includă un dialog real între toate părțile implicate. „Asta este propunerea pe care o să o fac mâine colegilor. E clar că trebuie să existe și dialog. Este clar că s-a mers cumva pe repede înainte”, a spus el.

Grindeanu a subliniat necesitatea unui grup de lucru care să discute cu asociațiile de magistrați și cu actorii relevanți din sistemul judiciar. „Trebuie să avem dialog, iar acest grup de lucru trebuie să aibă dialog atât cu asociațiile de magistrați, cât și cu toți ceilalți actori relevanți din acest domeniu, pentru că trebuie să existe o reglementare privind ceea ce înseamnă pensiile magistraților”, a adăugat el.

Ads

Întrebat despre ideea unui referendum constituțional, susținută de liderii USR și UDMR, Grindeanu a spus că nu respinge o astfel de inițiativă, dar consideră că soluția trebuie găsită rapid și într-un cadru instituțional coerent. „Nu suntem împotriva acestor abordări, dar hai să vedem cum rezolvăm mai repede. Să-i mai semnalăm premierului Bolojan să vină cu acest aviz”, a afirmat președintele PSD.

Potrivit surselor judiciare, Curtea Constituțională a României a admis luni, 20 octombrie, sesizarea ICCJ privind neconstituționalitatea legii prin care Guvernul condus de Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament la începutul lunii septembrie. Decizia ar fi fost luată cu o majoritate de cinci voturi la patru, iar actul normativ a fost declarat neconstituțional în ansamblul său.

Ads

Principala problemă semnalată a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, o chestiune de procedură care a dus la respingerea întregului text legislativ.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat, într-o intervenție televizată, ce consecințe are un asemenea verdict. „Dacă e vorba de motive extrinseci, pe procedură, cum ar fi, de exemplu, avizul CSM-ului, abilitarea Guvernului de a-și angaja răspunderea pe legile justiției etc., atunci legea poate fi reluată cu respectarea procedurii și aprobată. Pe de altă parte, dacă se admite obiecția de neconstituționalitate pe fond, pe motive intrinseci, atunci o soluție legislativă declarată neconstituțională nu poate fi reluată ulterior”, a explicat Toader.

Legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament, prevedea creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 65 de ani și plafonarea pensiei la 70% din valoarea ultimei remunerații. Actul normativ a fost contestat de Înalta Curte, care a susținut că modificările aduse contravin principiilor statului de drept și afectează dreptul de proprietate al magistraților.

Ads