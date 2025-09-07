Sorin Grindeanu, atacat de un coleg din coaliție: "În Parlamentul României nu mai există nimeni care să atace discursul comunist al lui Grindeanu"

Florin Cîțu, fost prim-ministru și fost președinte al PNL, îl critică dur pe Sorin Grindeanu - și el fost prim-ministru, în prezent lider interimar al PSD.

"În Parlamentul României nu mai există nimeni care să atace discursul comunist al lui Grindeanu (‘ordonanța 13’) și să apere proprietatea privată și antreprenorii", susține Cîțu într-un mesaj postat pe Facebook, în ziua de 7 septembrie 2025.

"Liniștea de azi pregătește terenul pentru abuzurile de mâine", avertizează Florin Cîțu.

După cum se știe, după ce Cîțu a pierdut funcția de prim-ministru, el a criticat permanent disponibilitatea PNL de a forma o alianță de guvernare împreună cu PSD.

Mesajul lui Cîțu, în care critică "discursul comunist al lui Grindeanu", vine după ce, în Parlament, liderul PSD a precizat că partidul său, aflat la guvernare, nu va vota moțiunile de cenzură inițiate de AUR împotriva guvernului Bolojan.

„PSD respinge toate moțiunile AUR. PSD nu va vota nicio moțiune, pentru că refuzăm haosul. Nu avem nevoie de circ. Aceste moțiuni sunt doar un exercițiu de pură demagogie. Vă opuneți ca spitalele private bogate să plătească când transferă un pacient bolnav, nejustificat, la stat. Asta înseamnă să fii ipocrit și să urmezi doar interesele unor sponsori politici, fie ei și de AUR. Vă opuneți din greu să reducem numărul membrilor din Consiliile de Administrație. AUR este doar un cameleon politic perfect capabil să se contrazică azi cu ce a spus ieri doar ca să demonstreze întotdeauna că e contra. Voi credeți că a fi contra înseamnă să fii antisistem”, a declarat președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„PSD nu va acoperi inepția și lipsa de performanță. Standardul nostru este simplu și onest: vrem o reformă reală, una care să aducă pentru români locuri de muncă bine plătite. PSD nu a intrat în această coaliție ca să tacă, ci pentru a da echilibru și a opri excesele. Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini. Nu merge cu ultimatumuri și amenințări cu PSD. Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Vom continua să spunem că România are nevoie de o direcție clară, nu ne speriem și nu ne lăsăm șantajați”, a declarat președintele interimar al PSD.

Grindeanu a anunțat că, săptămâna viitoare, PSD va prezenta public programul de relansare economică a României.

„Aceasta este busola noastră economică și politică pentru lunile care urmează. Invit partenerii de guvernare să sprijine acest proiect. Dacă în următoarele luni nu se văd roadele a ceea ce votăm astăzi, atunci vom corecta cursul. Trebuie să demonstrăm că România poate atrage investiții de peste tot, dacă vrem ca această coaliție să reziste”, a mai spus acesta.

Anterior, Grindeanu anunța că PSD se opune intenției premierului Bolojan de a desființa impozitul asupra multinaționalelor. „Am insistat ca impozitul pe multinaționale să NU fie scos, pentru că altfel Guvernul ar fi avut ZERO legitimitate. Nimeni nu ar fi putut înțelege de ce mamele și pensionarii plătesc CASS, dar companiile multinaționale sunt scutite de 1,3 miliarde de lei”, a scris marți, 2 septembrie, Sorin Grindeanu, într-un mesaj postat pe Internet.

