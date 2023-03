Grindeanu despre acuzațiile că scandalul Bîstroe ar fi servit propaganda rusă: ”Asta e o prostie. Războiul e cu Putin, nu cu Delta Dunării”

Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu susţine că nu se poate vorbi că ar ajuta propaganda rusă faptul că a fost deschis subiectul canalului Bîstroe şi a menţionat că el, ministerul şi România au dovedit că sunt total de partea Ucrainei şi ajută Ucraina. Social-democratul a mai declarat că efortul României de a se opune agresiunii ruse nu este de pus sub semnul întrebării.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, duminică, la Prima News, că mulţi l-au acuzat de faptul că de ce a vorbit despre cazul Bîstroe şi că acest lucru ar servi propagandei ruse.

„Asta este o prostie cu propaganda rusă, am văzut că se tot duce cu putiniştii. Sunt două lucruri separate şi eu cred că am dovedit şi eu şi Ministerul Transporturilor şi România în acest an că suntem total de partea de Ucrainei, că ajutăm Ucraina şi că nu se pune sub semnul întrebării efortul pe care îl facem în a ajuta Ucraina cu cealaltă problemă şi nu trebui a fi amestecate. De aceea, am cerut aceste clarificări. Nu cred că aceste lucruri pot fi puse sub semnul întrebării şi cine pune sub semnul întrebării aşa ceva face o judecată greşită şi din punctul meu de vedere nu foloseşte decât această abordare propagandei ruse. (…) Ce ar fi trebuit să fac? Trebuia să mint că nu am văzut?”, a afirmat Grindeanu.

El a explicat şi de ce măsurătorile pe Canalul Bîstroe vor începe din 15 martie şi nu mai devreme.

„Am văzut în aceste zile că de ce s-a ajuns în 15 martie când şedinţa a fost ieri. Pentru că în acest moment nu e vorba că nu sunt pregătiţi oamenii noştri sau navele. Sunt. Doar că trebuie să se primească dincolo de acceptul verbal pe care noi l-am primit vineri la această şedinţă să existe şi hârtii prin care să ţi se spună, către MAE. Intrând pe Bîstroe se intră pe teritoriul 100% al statului ucrainean. Noi am cerut un pic de protecţie. Lucrurile astea trebuie pregătite. De asemenea, am acceptat şi suntem cât se poate de deschişi ca ei să-şi nominalizeze la rândul lor persoană care să urce pe vasele noastre şi să colaboreze împreună cu experţii români ceea ce este un lucru bun”, a mai transmis ministrul Transporturilor.

Ads

Ministrul a precizat că efortul României de a se opune agresiunii ruse nu este de pus sub semnul întrebării.

„Dacă m-a deranjat ceva în această perioadă, e acest lucru (n.r. că a fost acuzat că a făcut propagandă rusă pe subiectul Bâstroe) pentru că cred că am făcut în acest an cu colegii de la Ministerul Transporturilor eforturi, că vorbim de liniile verzi, că vorbim de lucrările pe care le-am făcut în Portul Constanţa şi la Galaţi şi toate lucrurile legate de Ucraina şi toate lucrurile le-am făcut pentru că aşa e corect. Şi nu aşteptăm altceva. Efortul nostru este de a ne opune agresiunii ruse în acest mod şi nu e de pus sub semnul întrebării. Dar războiul e cu Putin, nu cu Delta Dunării. Şi nici nu condiţionăm, sprijinim cu toată forţa, nu se pune problema de aşa ceva”, a mai declarat Grindeanu.

Ads