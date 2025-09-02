Grindeanu i-a lăsat lui Nicușor Dan o scrisoare cu contrapropuneri față de ideile lui Bolojan. PSD ar dori o altă variantă de restructurare în administrația locală - SURSE

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-ar fi lăsat șefului statului, Nicușor Dan, o scrisoare în care prezintă propunerile PSD privind modul de restructurare a posturilor din administrația publică locală.

Grindeanu i-ar fi lăsat lui Dan această scrisoare la finalul întâlnirii din ziua de 2 septembrie 2025, la care au participat șefii tuturor partidelor din coaliția de guvernare, informează Digi 24 la data de 2 septembrie.

Proiectul lui Bolojan, pe care PSD îl respinge, s-ar fi referit, inițial, la reducerea cu 25 la sută a posturilor din administrația publică locală (se știe că, ulterior, însuși Bolojan a respins această variantă, după ce a constatat că prin ea se desființau mai ales posturi deja vacante). Scrisoarea transmisă de Sorin Grindeanu către Nicușor Dan afirmă că „problema centrală nu este cifra absolută, ci metoda de implementare: reducerea se aplică liniar, fără a ține cont de specificul fiecărei comunități. Datele arată dezechilibre regionale semnificative: Bihor ar pierde doar 3%, în timp ce Buzău ar fi afectat cu -23%, Galați cu -22%, Sălaj cu -21%. Această abordare riscă să genereze sub-administrație în zonele rurale mici, unde 2–3 funcționari în minus pot însemna absența serviciilor publice de bază (contabilitate, urbanism, asistență socială). În plus, reforma nu este corelată cu un program de digitalizare sau cu o strategie de comasare voluntară a UAT-urilor, așa cum recomandă Carta Europeană a Autonomiei Locale și practicile din Franța, Germania sau Polonia”.

Ads

PSD ar propune ca, în comunele mici (sub 1.500 locuitori), să nu se scadă sub 8 – 10 funcționari. Pentru UAT-urile mari, PSD propune o țintă de 7 funcționari la 1.000 de locuitori. PSD mai cere ca, pentru "comunitățile cu șomaj ridicat și populație îmbătrânită", să funcționeze o "clauză de protecție, cu reduceri limitate la maximum 10 la sută".

Premierul Bolojan a anunțat, în seara de 2 septembrie 2025, că până la mijlocul lunii septembrie 2025 va fi elaborat un nou proiect de reducere a personalului din administrația publică locală. Conform acestui proiect, pe ansamblu, numărul de personal va fi redus cu 10 la sută, a precizat premierul Bolojan.

Ads