Peste 100 de persoane au fost rănite în Italia de grindină de mărimea unei mingi de tenis FOTO VIDEO

Cel puţin 110 persoane au fost rănite după ce grindină de mărimea unei mingi de tenis a căzut în noaptea de miercuri spre joi într-o regiune din nordul Italiei, relatează CNN.

În timpul unei furtuni iscate brusc a căzut grindină cu diametrul de până la 10 cm pe străzile din Veneto, a declarat guverantorul regional Luca Zaia. Serviciile de urgenţă au răspuns la peste 500 de apeluri de ajutor din cauza pagubelor materiale şi a vătămărilor corporale, a declarat protecţia civilă regională din Veneto.

Good afternoon everyone,

Here is a video from Cittadella, Veneto region, Italy of the huge hail caused a lot of damage damage to vehicles, homes and agriculture.

Video courtesy of Bassano Weather pic.twitter.com/J7JpDn0jhY