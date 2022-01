Teoriile conspirației vehiculate în timpul gripei spaniole: de la controversele din jurul aspirinei, la submarinele germane care răspândeau virusul

Numeroase teorii ale conspirației au gravitat în jurul pandemiei de coronavirus încă de la primele informații privind noul virus ce a ajuns în timp scurt în fiecare colț al globului.

Bill Gates care vrea să preia controlul asupra omenirii prin introducerea unor cipuri în vaccinuri, virusul creat în laborator ca armă biologică și apoi răspândit prin antenele 5G, serurile care modifică ADN-ul, vaccinații cărora le vor crește solzi de pește, sunt doar câteva dintre ideile trăznite care au fost vehiculate. Desigur, în era tehnologiei, când informațiile sunt distribuite cu viteza luminii de oricine, cu minima condiție de a avea acces la internet, fenomenul nu a surprins pe nimeni.

Cu toate acestea, teoriile conspiraționiste au existat și în cazul pandemiilor anterioare, iar tiparul este unul care se repetă. De exemplu, în timpul gripei spaniole din 1918, au existat de asemenea idei controversate privind administrarea unui tratament, aspirina, dar s-a vehiculat și ideea răspândirii intenționate a bolii.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), pandemia din 1918, care a început să se stingă în anul următor, a provocat aproximativ 40 de milioane de decese la nivel global.

La 6 octombrie 1918, un ziar grec distribuia un anunț din partea guvernului, avertizând că:

„Germenii bolii intră în organism prin gură și, în general, din sistemul respirator. (…) Boala se răspândește prin tuse și este transmisă prin aer. Prin urmare, se recomandă evitarea stresului mental și a suprasolicitării. (…) Toate școlile trebuie să fie închise și se propune menținerea meticuloasă a curățeniei lenjeriei și a mâinilor. În special, este recomandat să evitați contactul apropiat cu fiecare persoană care prezintă simptome de gripă”, potrivit medicalnewstoday.com.

Controversele din jurul aspirinei

În timpul pandemiei din 1918, un mit propagat în Statele Unite și Regatul Unit a fost că răspândirea bolii a avut drept scop utilizarea aspirinei produse de compania farmaceutică germană Bayer.

Companiile germane oricum nu erau văzute cu ochi buni deoarece începutul pandemiei a coincis cu sfârșitul Primului Război Mondial, în care SUA și Germania luptaseră ca dușmani.

Totuși, studiile ulterioare au arătat că exista un sâmbure de adevăr, dar nu în privința unor potențiale scopuri ascunse ale companiei farmaceutice. Un studiu publicat în Clinical Infectious Diseases în 2009 sugerează că aspirina ar fi putut agrava simptomele bolii deoarece medicii prescriau doze prea mari.

Autorul lucrării, dr. Karen Starko, observă că la acea vreme medicii prescriau în mod obișnuit doze de 8,0-31,2 grame de aspirină pe zi, fără să știe că acest lucru poate provoca hiperventilație și edem pulmonar anumitor oameni.

O armă biologică

Un ziar din Brazilia a publicat la acea vreme un zvon potrivit căruia virusul a fost răspândit în întreaga lume de submarinele germane.

Povești similare susțin că ambarcațiunile germane care veneau pe coasta de est a Statelor Unite ale Americii au eliberat agentul infecțios în atmosferă.

Potrivit unei relatări din cartea lui Ginei Kolata, ”Flu: The Story of the Great Influenza Pandemic of 1918 and the Search for the Virus that Caused It”, o femeie a susținut că a văzut un nor toxic deasupra orașului Boston în timp ce o navă germană camuflată se apropia de port.

Alte zvonuri relatau că germanii s-ar fi furișat în oraș având fiole cu germeni pe care le spărgeau în cinematografe și la mitinguri.

Originea virusului

Deși este cunoscută drept ”gripa spaniolă”, originea virusului este discutată chiar și în ziua de azi, iar toate teoriile vehiculate anterior cu privire la aceasta rămân, în linii mari, zvonuri și presupuneri.

Pandemia a căpătat probabil această poreclă din cauza Primului Război Mondial, care era în plină desfășurare la acea vreme. Principalele țări implicate în război nu au vrut să își încurajeze dușmanii, așa că rapoartele privind amploarea gripei au fost suprimate în Germania, Austria, Franța, Regatul Unit și SUA. În schimb, Spania, fiind neutră, nu a avut nevoie să minimalizeze amploarea virusului. Acest lucru a creat falsa impresie că Spania suportă greul bolii.

De fapt, originea geografică a gripei este dezbătută până în prezent, deși ipotezele au sugerat Asia de Est, Europa și chiar Kansas.