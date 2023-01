Când e cazul să mergi la spital dacă ai gripă: ”O febră care nu cedează, o tuse intensă”

Managerul Institutului ”Marius Nasta” din Bucureşti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat că numărul pacienţilor diagnosticaţi cu infecţii cu virus gripal este în creştere, dar a menţionat că situaţia este gestionabilă. Ea a subliniat însă că o febră care nu cedează, o tuse intensă trebuie să trimită pacientul către Camera de gardă.

Beatrice Mahler a declarat, vineri, la Prima News, că în prezent este o situaţie mai presantă din punctul de vedere al infecţiilor respiratorii.

“Avem o perioadă un pic mai presantă din punct de vedere al infecţiilor respiratorii şi mai mult al celor virale. Numărul de pacienţi care sunt diagnosticaţi cu infecţii cu virus gripal este în creştere în acest moment, dacă la aceştia se asociază şi pacienţii diagnosticaţi cu infecţia Sars-Cov 2 sau virus sinciţial respirator, la Institutul Marius Nasta, prin profilul pe care îl are spitalul, avem pacienţi cu afecţiuni respiratorii cronice în marea lor majoritate”, a explicat Mahler.

Ea a menţionat că şi numărul pacienţilor diagnosticaţi cu tuberculoză este în creştere.

“E o perioadă presantă din mai multe puncte de vedere pentru că, pe lângă aceste infecţii respiratorii care sunt oarecum specifice sezonului, continuă să fie o prioritate inclusiv pacientul cu cancer pulmonar şi pacientul cu tuberculoză. Aici deşi lucrurile sunt oarecum împărţite în acest moment şi România a făcut paşi extrem de importanţi în asistenţa pacientului cu tuberculoză în ambulator, cel puţin în lunile de iarnă, când temperaturile scad, numărul de pacienţi care necesită terapie şi tratament sau care sunt diagnosticaţi cu tuberculoză şi au nevoie de internare este în creştere.

Avem probleme pe toate aceste linii, dar situaţia este gestionabilă şi este extrem de important să menţionăm că simptomul care trebuie să trimită pacientul către camera de gardă, dacă vorbim de o suspiciune de patologie pulmonară cronică, este tusea, o tuse care nu trece într-o săptămână, în două săptămâni maxim trebuie să fie evaluată de un medic pneumolog, iar dacă vorbim de infecţie respiratorie acută, o febră care nu cedează la tratament, o tuse intensă, o durere de cap intensă, lipsa poftei de mâncare, simptomele acestea impun evaluare”, a afirmat managerul Institutului ”Marius Nasta”.

Beatrice Mahler s-a mai referit şi la faptul că pavilionul Zerlendi va fi renovat prin PNRR.

“Acest centru de diagnostic şi tratament al tuberculozei aduce sau pune România pe harta europeană în ceea ce priveşte crearea unui centru specializat în diagnosticul tuberculozei destinat acestui lucru care să aibă nu doar circuite adecvate, ci şi un control al infecţiei extrem de bine prevăzut.

Dacă vorbim de tuberculoză şi de acest centru România a demonstrat prin avizarea acestui proiect faptul că sănătatea publică şi boala respiratorie este o prioritate pentru sistemul de sănătate, recomandare care a venit şi din partea OMS. În ultimii cinci ani România face paşi de la an la an în reorganizarea sistemului de asistenţă a pacientului cu tuberculoză, lucru care este evident, iar acest spital face parte din acest proiect amplu care are mult mai multe domenii de dezvoltare şi de reformare. Spitalul îşi propune nu doar să aibă cea mai bună asistenţă, ci şi cea mai bună modalitate de diagnostic”, a arătat medicul.

