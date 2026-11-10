"Iresponsabilitate la înălțime!". Groapă de gunoi descoperită de Garda de Mediu Vaslui pe acoperișul unui bloc. Amenda uriașă primită de asociația de locatari

Autor: Adrian Zia
Luni, 09 Noiembrie 2026, ora 23:48
831 citiri
"Iresponsabilitate la înălțime!". Groapă de gunoi descoperită de Garda de Mediu Vaslui pe acoperișul unui bloc. Amenda uriașă primită de asociația de locatari
Groapă de gunoi descoperită de Garda de Mediu Vaslui pe acoperișul unui bloc FOTO Facebook/ Garda de Mediu Vaslui

O inspecție a comisarilor de la Garda de Mediu Vaslui a scos la iveală un caz de o iresponsabilitate extremă într-un cartier rezidențial din municipiu. Autoritățile de control au descoperit un depozit clandestin de deșeuri întins pe zeci de metri pătrați, amenajat ilegal chiar pe acoperișul unui bloc de locuințe. Terasa imobilului a fost utilizată pe termen lung ca spațiu de descărcare pentru sute de kilograme de moloz, resturi de materiale de construcții provenite din renovări individuale, obiecte masive din plastic și textile degradate.

Riscuri majore pentru structura de rezistență și siguranța clădirii

Inspectorii de mediu au avertizat că această acumulare masivă de materiale grele la înălțime reprezintă o amenințare directă și severă la adresa siguranței locatarilor. Pe lângă presiunea fizică exercitată asupra planșeului superior, mormanele de resturi au distrus hidroizolația blocului, generând un risc iminent de infiltrații masive de apă. În plus, zona s-a transformat rapid într-un vector de poluare biologică și focar de infecție, punând în pericol sănătatea întregii comunități din proximitate.

Comisarii de mediu au catalogat situația de pe teren drept revoltătoare, transmițând un avertisment ferm asociațiilor de proprietari cu privire la rigorile legii.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au reamintit obligațiile legale stringente ce revin comitetelor de locatari în administrarea imobilelor:

„Astfel de practici sunt complet inacceptabile și vor fi sancționate cu maximă severitate (30.000 lei). Proprietarii sau asociațiile de proprietari au obligația legală de a menține curățenia și de a gestiona corect deșeurile prin firme specializate de salubritate”.

Constatările oficiale publicate pe rețelele de socializare

Dimensiunea dezastrului ecologic a fost documentată oficial și prin intermediul canalelor de comunicare digitală ale instituției vasluiene. Mesajul publicat denunță lipsa crasă de spirit civic și face un apel direct la implicarea cetățenilor pentru stoparea acestor fenomene de dumping urban.

Garda de Mediu Vaslui a publicat pe pagina oficială de Facebook detalii complete din timpul procedurii de control și aplicare a sancțiunii:

„Iresponsabilitate la înălțime! Gunoi colectat direct pe acoperișul blocului

O imagine care nu mai are nevoie de nicio descriere, dar care ne provoacă un profund sentiment de indignare. Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit această „groapă de gunoi” improvizată nu pe un teren viran, nu la marginea pădurii, ci direct pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Sute de kilograme de deșeuri, materiale de construcții, plastice, textile și obiecte vechi au fost abandonate la înălțime, punând în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea tuturor locatarilor din zonă.”

Instituția a ținut să sublinieze că tolerarea unor astfel de depozite clandestine anulează orice efort de menținere a igienei publice, sancțiunea de 30.000 de lei fiind doar primul pas dintr-o serie de verificări stricte ce vor urma la nivel regional.

(...) Sănătatea mediului și siguranța comunității noastre depind de fiecare dintre noi. Nu tolerați astfel de comportamente! Sesizați autoritățile ori de câte ori observați abateri care încalcă legislația de mediu”, a conchis Garda de Mediu Vaslui în postarea sa.

Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Panourile solare ar putea reduce facturile celor care locuiesc la bloc cu până la 40%. Cum ar putea schimba două proiecte de lege circuitul banilor în asociațiile de locatari
Proprietarii de apartamente ar putea instala mai ușor panouri fotovoltaice pe balcon sau împreună cu vecinii, pe acoperișul blocului, dacă două proiecte înregistrate la Senat pe 4 noiembrie...
Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
Indemnizație pentru copil plus salariu, cumulate, dacă te întorci mai repede la serviciu: ”Inițiativa aduce forță de muncă în piață și elimină munca la negru”
În această săptămână, Comisia de buget din Senat a aprobat în unanimitate un proiect de lege prin care părinții care se întorc mai devreme la muncă din concediul de creștere a copilului...
#groapa gunoi, #groapa gunoi acoperis bloc, #Vaslui, #Garda de Mediu , #gunoi
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Trump spune ca Ucraina va iesi din razboiul cu Rusia cu o "configuratie teritoriala putin diferita"
Adevarul.ro
Majorarea pensiilor din 2027, pusa sub semnul intrebarii. "Vor fi mai multi lei, dar mai putin valorosi"
DigiSport.ro
Din milionar, fostul fotbalist roman lucreaza acum in constructii: cum arata dupa ce s-a retras

Fără Filtru Ep. 104 - Rogobete a descoperit cât de greu te programezi la un spital de stat

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Salariul mediu din Bulgaria l-a depășit pe cel din România. Ce au făcut bulgarii să își ridice economia din criză după adoptarea euro
  2. Warren Buffett are o singură regulă pentru a supraviețui unei prăbușiri bursiere. Istoria spune că el nu a greșit niciodată
  3. "Iresponsabilitate la înălțime!". Groapă de gunoi descoperită de Garda de Mediu Vaslui pe acoperișul unui bloc. Amenda uriașă primită de asociația de locatari
  4. Conflict deschis în Guvern pe tema prețurilor la alimente. Ministrul Agriculturii cere tăierea TVA și acuză Ministerul Finanțelor de inacțiune: "I-am dat N măsuri"
  5. Statul cu cel mai ridicat nivel al calității vieții din lume caută sute de mii de angajați. A relaxat legislația muncii pentru a acoperi deficitul de specialiști în 20 de domenii
  6. De la curierat în Elveția la o rețea proprie de servere în Vrancea. Povestea românilor care au dezvoltat o curiozitate din copilărie într-un business în județul natal
  7. Familia care deține compania Lego cumpără 10.000 de hectare de teren agricol, deși prețurile cresc. În ce vrea să îl transforme
  8. NASA a prezentat contracte de 10 miliarde de dolari pentru viitoarea bază pe Lună. Va fi construită în următorii 6 ani
  9. O investiție imobiliară blocată acum 10 ani revine în forță. Milionarul spaniol Jose Alberto Barreras pompează 20 de milioane de euro lângă Cimitirul Bellu
  10. ”Am intrat într-o nouă eră a extremelor climatice”. Pământul acumulează căldură într-un ritm tot mai accelerat, avertizează ONU