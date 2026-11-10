"Iresponsabilitate la înălțime!". Groapă de gunoi descoperită de Garda de Mediu Vaslui pe acoperișul unui bloc. Amenda uriașă primită de asociația de locatari

Groapă de gunoi descoperită de Garda de Mediu Vaslui pe acoperișul unui bloc FOTO Facebook/ Garda de Mediu Vaslui

O inspecție a comisarilor de la Garda de Mediu Vaslui a scos la iveală un caz de o iresponsabilitate extremă într-un cartier rezidențial din municipiu. Autoritățile de control au descoperit un depozit clandestin de deșeuri întins pe zeci de metri pătrați, amenajat ilegal chiar pe acoperișul unui bloc de locuințe. Terasa imobilului a fost utilizată pe termen lung ca spațiu de descărcare pentru sute de kilograme de moloz, resturi de materiale de construcții provenite din renovări individuale, obiecte masive din plastic și textile degradate.

Riscuri majore pentru structura de rezistență și siguranța clădirii

Inspectorii de mediu au avertizat că această acumulare masivă de materiale grele la înălțime reprezintă o amenințare directă și severă la adresa siguranței locatarilor. Pe lângă presiunea fizică exercitată asupra planșeului superior, mormanele de resturi au distrus hidroizolația blocului, generând un risc iminent de infiltrații masive de apă. În plus, zona s-a transformat rapid într-un vector de poluare biologică și focar de infecție, punând în pericol sănătatea întregii comunități din proximitate.

Ads

Comisarii de mediu au catalogat situația de pe teren drept revoltătoare, transmițând un avertisment ferm asociațiilor de proprietari cu privire la rigorile legii.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au reamintit obligațiile legale stringente ce revin comitetelor de locatari în administrarea imobilelor:

„Astfel de practici sunt complet inacceptabile și vor fi sancționate cu maximă severitate (30.000 lei). Proprietarii sau asociațiile de proprietari au obligația legală de a menține curățenia și de a gestiona corect deșeurile prin firme specializate de salubritate”.

Constatările oficiale publicate pe rețelele de socializare

Dimensiunea dezastrului ecologic a fost documentată oficial și prin intermediul canalelor de comunicare digitală ale instituției vasluiene. Mesajul publicat denunță lipsa crasă de spirit civic și face un apel direct la implicarea cetățenilor pentru stoparea acestor fenomene de dumping urban.

Garda de Mediu Vaslui a publicat pe pagina oficială de Facebook detalii complete din timpul procedurii de control și aplicare a sancțiunii:

Ads

„Iresponsabilitate la înălțime! Gunoi colectat direct pe acoperișul blocului

O imagine care nu mai are nevoie de nicio descriere, dar care ne provoacă un profund sentiment de indignare. Comisarii Gărzii de Mediu au descoperit această „groapă de gunoi” improvizată nu pe un teren viran, nu la marginea pădurii, ci direct pe acoperișul unui bloc de locuințe.

Sute de kilograme de deșeuri, materiale de construcții, plastice, textile și obiecte vechi au fost abandonate la înălțime, punând în pericol atât structura clădirii, cât și sănătatea tuturor locatarilor din zonă.”

Instituția a ținut să sublinieze că tolerarea unor astfel de depozite clandestine anulează orice efort de menținere a igienei publice, sancțiunea de 30.000 de lei fiind doar primul pas dintr-o serie de verificări stricte ce vor urma la nivel regional.

(...) Sănătatea mediului și siguranța comunității noastre depind de fiecare dintre noi. Nu tolerați astfel de comportamente! Sesizați autoritățile ori de câte ori observați abateri care încalcă legislația de mediu”, a conchis Garda de Mediu Vaslui în postarea sa.

Ads