O groapă misterioasă a apărut în regiunea Konya din Turcia, nu departe de zona în care au avut loc cutremurele catastrofale în urmă cu aproape trei săptămâni.

Potrivit presei din Turcia, groapa are un diametru de 37 de metri și o adâncime de 12 metri. Specialiștii susțin că este vorba despre o dolină, termen atribuit acestor fenomene.

"Am comparat cutremurele din regiune cu dolinele în general, nu am putut stabili o relație foarte clară. Nu am putut asocia cutremurele mari din 6 februarie cu aceste doline. Cu alte cuvinte, această dolină nu are nicio legătură cu cutremurele mari anterioare sau cu cutremurul actual. Poate că această groapă era gata să se prăbușească și ar fi putut avea un efect.

Dacă dolina este gata să se prăbușească, atunci cutremurul poate fi unul dintre factorii acestei prăbușiri. Cu alte cuvinte, o dolină pregătită se poate prăbuși cu un cutremur. Există locuri în lume unde se stabilesc relații similare. Dar noi am comparat cutremurele și dolinele din această regiune în general și nu am putut stabili o relație foarte clară", a spus directorul Centrului de cercetare și aplicații al Universității Tehnice din Konya, Fetullah Arık.

Dolinele sunt un fenomen destul de recent în Turcia, observat în ultimii 10-15 ani, dar cauza problemei se află undeva în anii ’70. Atunci a început în zonă drenarea necontrolată a apelor din rezervele subterane, o activitate care, din păcate, continuă și astăzi.

Seceta se înrăutățește în fiecare an, iar obținerea apei prin alte mijloace este costisitoare, astfel că fermierii folosesc în continuare apele din subteran, agravând problema.

Potrivit specialiștilor, aproape toate dolinele din Turcia au apărut în câmpia Konya, din cauza caracteristicilor terenului și direcției de curgere a apei. Unele pungi subterane sunt puțin adânci, în timp ce altele ajung la 40-50 de metri adâncime.

Ads