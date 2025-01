Germania și Franța l-au avertizat pe Donald Trump împotriva amenințării Groenlandei, după ce președintele ales al SUA a refuzat să excludă utilizarea forței militare pentru a ocupa teritoriul autonom al Danemarcei.

Cancelarul german Olaf Scholz a spus că „principiul inviolabilității granițelor se aplică fiecărei țări... indiferent dacă este una foarte mică sau una foarte puternică”.

Ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot a declarat că „nu există, evident, nicio îndoială față de faptul că Uniunea Europeană ar lăsa alte națiuni să-i atace granițele suverane”.

Marți, Trump și-a reiterat dorința de a achiziționa Groenlanda, spunând că insula arctică este „critică” pentru securitatea națională și economică. El și-a exprimat în mod repetat interesul de a cumpăra Groenlanda, după ce a discutat ideea în 2019, în timpul primului său mandat de președinte.

Danemarca, un aliat de mult timp al SUA, a precizat că Groenlanda nu este de vânzare și că aparține locuitorilor săi.

Prim-ministrul Groenlandei, Mute Egede, face eforturi pentru independența față de Danemarca, dar și el a precizat că teritoriul nu este de vânzare. El a fost în vizită la Copenhaga miercuri.

Cancelarul Scholz a spus că există o „oarecare neînțelegere” cu privire la declarațiile venite din partea viitoarei administrații americane.

„Principiul inviolabilității granițelor se aplică fiecărei țări, indiferent dacă este în est sau în vest”.

Danemarca este membră a alianței NATO condusă de SUA, la fel ca Germania și Franța.

Scholz a subliniat că „NATO este cel mai important instrument pentru apărarea noastră și un centru al relației transatlantice”.

Jean-Noël Barrot a declarat la radio France Inter: „Dacă mă întrebați dacă cred că Statele Unite vor invada Groenlanda, răspunsul meu este nu. Am intrat într-o eră care vede revenirea supraviețuirii celui mai puternic? Atunci răspunsul este da”, a declarat oficialul francez.

"Așadar, dacă ne lăsăm intimidați și depășiți de îngrijorare, clar că nu. Trebuie să ne trezim, să ne creștem puterea", a adăugat ministrul francez de externe.

Este dificil de imaginat cum ar putea UE să prevină orice potențial atac. Nu are capacități defensive proprii și majoritatea celor 27 de state membre fac parte din NATO, scrie BBC.

Trump a făcut aceste observații la o conferință de presă la proprietatea sa din Mar-a-Lago, Florida, cu mai puțin de două săptămâni înainte de a depune jurământul pentru al doilea mandat de președinte.

Întrebat dacă ar exclude folosirea forței militare sau economice pentru a prelua Groenlanda sau Canalul Panama, Trump a spus: „Nu, nu vă pot asigura cu privire la niciunul dintre cele două.

„Dar pot spune asta, avem nevoie de ei pentru securitatea economică”.

Jesus Christ. Donald Trump says he can’t assure the world he won’t use military force to take over Greenland or the Panama Canal.

Greenland is a territory owned by Denmark.

This is one of the dumbest and most dangerous things Trump has ever said.

pic.twitter.com/7g4F4rOzwz