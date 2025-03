"Cred că anexarea Groenlandei se va întâmpla". Donald Trump, declarație de război de față cu șeful NATO VIDEO

Aflat într-o întâlnire la Casa Albă cu Mark Rutte, secretarul general al NATO, președintele american Donald Trump a vorbit presei despre reacția lui Vladimir Putin la oferta sa de pace.

Deși nu are nicio legătură cu războiul din Ucraina, Trump a făcut apoi câteva declarații pe un alt subiect recurent al președinției sale, exprimându-și încrederea că Statele Unite vor anexa Groenlanda.

„Cred că se va întâmpla”, le-a spus el reporterilor în timpul întâlnirii din Biroul Oval.

„Nu m-am gândit prea mult la asta înainte, dar mă aflu în compania unui om care ar putea fi foarte important [șeful NATO, Mark Rutte].

Știi, Mark, ai nevoie de asta pentru securitatea internațională, nu doar pentru securitate.

Este o întrebare foarte pertinentă, mulțumesc.”

Partidul Demokraatit din Groenlanda, care susține o abordare graduală în ceea ce privește independența față de Danemarca, a câștigat alegerile parlamentare de marți, 11 martie. Totuși, chiar și partidele care susțin o rupere radicală și rapidă de coroana daneză nu susțin intrarea în SUA.

Trump a declarat că această alegere este benefică pentru Statele Unite - deși comentariile sale recente nu vor fi bine primite în Danemarca, care a afirmat în mod repetat că Groenlanda nu este de vânzare.

POTUS on acquiring Greenland: "I think it will happen... We need that for international security." pic.twitter.com/0j32jk0QL2