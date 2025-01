Donald Trump Jr., în excursie în țara pe care tatăl său ar vrea s-o achiziționeze. "Nu, nu cumpăr Groenlanda" FOTO VIDEO

Donald Trump Jr. a ajuns marţi, 7 ianuarie, la Nuuk, capitala Groenlandei, după ce tatăl său, preşedintele ales al SUA, Donald Trump, şi-a exprimat din nou interesul în a obţine controlul asupra vastei insule arctice, informează Reuters.

Trump Jr. a aterizat cu un avion privat la ora 12:50 GMT, potrivit unei transmisiuni live de la aeroportul din Nuuk, pentru ceea ce el şi oficialii au descris ca fiind o vizită privată.

"Nu, nu cumpăr Groenlanda. Destul de amuzant, de fapt merg într-o excursie personală foarte lungă de o zi în Groenlanda", a spus Trump Jr. în podcastul său de luni, adăugând că vizitează acest teritoriu în calitate de turist.

Vizita lui Donald Trump Jr. este una privată, a declarat pentru Reuters secretarul permanent al insulei pentru afaceri externe, Mininnguaq Kleist. Nu au fost programate întâlniri cu reprezentanţii guvernului groenlandez pentru vizita lui Donald Trump Jr., care este una privată, a insistat Kleist pentru Reuters.

