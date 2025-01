Olaf Scholtz critică avansurile lui Trump către Groenlanda: "Granițele nu se mută prin forță"

Cancelarul german Olaf Scholtz a criticat declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la „trecerea” Groenlandei sub suveranitatea SUA, inclusiv printr-o intervenție militară. „Granițele nu se mută prin forță”, a spus oficialul german marți, 28 ianuarie, după o întâlnire cu premiera daneză.

Scholz a invitat-o pe prim-ministra Danemarcei la Berlin, într-un gest de solidaritate europeană în fața presiunilor lui Donald Trump de a anexa Groenlanda, aflată sub suveranitate daneză. Chiar dacă premiera Mette Frederiksen și cancelarul german nu s-au referit explicit la Trump și Groenlanda, semnalul lor a fost clar.

„Inviolabilitatea granițelor este un principiu fundamental al legii internaționale. Acest principiu se aplică pentru toată lumea. Am clarificat asta acum câteva zile. Granițele nu se mută prin forță”, a declarat cancelarul german citat de The Guardian, înainte de a adăuga în limba engleză „aviz amatorilor” („to whom it may concern”).

Subiectul granițelor a fost adus în discuție în cadrul războiului din Ucraina, țară invadată de Rusia în 2022. Moscova a anexat și peninsula Crimeea în 2014, singurul răspuns internațional fiind atunci dezaprobarea prin canale diplomatice.

Cei mai mulți lideri europeni au ales să nu răspundă direct la avansurile președintelui american pentru Groenlanda, acest lucru fiind neproductiv în relațiile internaționale, a explicat un oficial european de rang înalt pentru sursa citată.

