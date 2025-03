Protest anti-american în Groenlanda, insula pe care Trump vrea să o ia de la Danemarca. "Yankeilor, duceți-vă acasă" FOTO VIDEO

Sute de oameni au protestat în fața consulatului Statelor Unite din Nuuk, capitala Groenlandei, și au transmis lui Donald Trump și celorlalți oficiali americani să își ia gândul de la insula daneză. Demonstranții au venit cu steagurile groenlandeze alb-roșii, dar și cu un banner mare pe care scris „Yankeilor, duceți-vă acasă”.

La miting au venit premierul în exercițiu al Groenlandei, Mute Egede, și șeful partidului care a câștigat alegerile, considerat pro-SUA de lumea MAGA, dar care nu dorește anexarea la SUA.

"Yankee, go home!" Hundreds of Greenlanders protest Trump's plans to seize the island

People rally, waving island flags and bold signs demanding the US back off Greenland.

Over recent months, Trump repeatedly spoke about controlling the island, and it became clear it’s no joke.… pic.twitter.com/aSBo2b6x1N