Președintele comisiei de apărare din Danemarca, Rasmus Jarlov, l-a criticat dur joi seară, 13 martie, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru că a făcut glume cu Donald Trump referitor la Groenlanda, în urma unei întâlniri dintre cei doi lideri.

Conform The Guardian, în cadrul acestei întâlniri, președintele american a afirmat că anexarea insulei "se va întâmpla".

În timpul discuției din Biroul Oval al Casei Albe, Donald Trump a fost întrebat despre posibilitatea anexării Groenlandei, iar răspunsul său a fost: "Ei bine, cred că se va întâmpla. Doar mă gândesc, nu m-am gândit prea mult la asta înainte, dar stau cu un om care ar putea fi foarte folositor... Mark, avem nevoie de asta pentru securitatea internațională... deoarece avem mulți dintre jucătorii noștri preferați, care navighează în jurul coastei".

Rutte i-a răspuns lui Trump: „Nu doresc să implic NATO în această chestiune”, însă a recunoscut că Groenlanda și Cercul Arctic au o importanță strategică, evidențiind creșterea prezenței Chinei și Rusiei în regiune.

„Nu apreciem faptul că Secretarul General al NATO glumește cu Trump despre Groenlanda în acest fel. Ar însemna război între două țări NATO. Groenlanda tocmai a votat împotriva independenței imediate față de Danemarca și nu dorește să fie vreodată americană”, a reacționat pe X președintele comisiei de apărare din Danemarca.

We do not appreciate the Secr. Gen. of NATO joking with Trump about Greenland like this. It would mean war between two NATO countries. Greenland has just voted against immediate independence from Denmark and does not want to be American ever.pic.twitter.com/eh7enEHoA8