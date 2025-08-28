„Trebuie să vă calmați!”. Reacția SUA după ce Danemarca a acuzat campanii secrete în Groenlanda

SUA au cerut Danemarcei să se „calmeze” după ce cel mai important diplomat american de la Copenhaga a fost convocat de guvern în urma acuzațiilor conform cărora americanii ar fi desfășurat operațiuni secrete în Groenlanda.

Postul public de radio și televiziune danez DR a citat surse care au declarat că scopul era infiltrarea societății și promovarea secesiunii din Danemarca către SUA, deși nu a putut clarifica pentru cine lucrau acești bărbați.

Un oficial al Casei Albe nu a confirmat că există o campanie de influență, dar a spus: „Credem că danezii trebuie să se calmeze”, scrie BBC.

Ministrul de Externe, Lars Lokke Rasmussen, a declarat că „orice încercare de a interveni în afacerile interne ale Regatului (n.r.Danemarcei) va fi, desigur, inacceptabilă.”

Serviciile de informații daneze au avertizat că Groenlanda este vizată de „diverse tipuri de campanii de influență.”

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat că însărcinat cu afaceri, Mark Stroh, s-a întâlnit cu Ministerul Afacerilor Externe, adăugând că a avut o „conversație productivă” care „a reafirmat legăturile puternice” dintre Groenlanda, Danemarca și SUA.

Purtătorul de cuvânt nu a putut comenta „acțiunile cetățenilor americani privați din Groenlanda”, dar a spus că SUA au respectat întotdeauna dreptul poporului din Groenlanda ”de a-și determina propriul viitor.”

Președintele american Trump a declarat de mai multe ori că dorește să anexeze Groenlanda, o parte semi-autonomă a Regatului Danemarcei, iar vicepreședintele JD Vance a acuzat Copenhaga că investește insuficient în teritoriu.

Într-o vizită în Groenlanda, în urmă cu câteva luni, prim-ministrul danez Mette Frederiksen a avertizat SUA că „nu poți anexa o altă țară.”

Ministrul de externe al Danemarcei a spus într-o declarație pentru BBC că guvernul este „conștient de faptul că actorii străini continuă să manifeste interes pentru Groenlanda și poziția sa în Regatul Danemarcei.”

„Prin urmare, nu este surprinzător dacă vom experimenta încercări externe de a influența viitorul Regatului în perioada următoare,” a adăugat el.

Danemarca este membră a NATO și a Uniunii Europene și a considerat de mult timp SUA ca fiind unul dintre cei mai apropiați aliați ai săi, iar danezii au fost șocați de hotărârea lui Trump de a controla teritoriul său semi-autonom. Președintele SUA a declarat anul acesta că nu exclude confiscarea insulei prin forță.

Serviciul de securitate și informații PET al Danemarcei a declarat în evaluarea sa că aceste campanii de influență ar avea ca scop „crearea discordiei în relația dintre Danemarca și Groenlanda.”

Acest lucru s-ar putea realiza prin exploatarea „dezacordurilor existente sau inventate”, fie cu „agenți de influență tradiționali, fizici, fie prin dezinformare,” a adăugat acesta. PET a declarat că și-a consolidat prezența în Groenlanda și cooperarea cu autoritățile sale.

În prezent, SUA nu au niciun ambasador la Copenhaga, așa că Rasmussen l-a convocat pe Mark Stroh, care, în calitate de însărcinat cu afaceri, este cel mai înalt diplomat din capitala daneză.

Lars Lokke Rasmussen l-a convocat deja pe însărcinat cu afaceri al SUA în Danemarca anul acesta, ca răspuns la un raport separat din luna mai care sugera că agențiilor de spionaj americane li s-a spus să își concentreze eforturile asupra Groenlandei.

Raportul DR de miercuri, 27 august, a oferit detalii despre o vizită a unui american în capitala Groenlandei, Nuuk, spunând că acesta dorește să întocmească o listă de groenlandezi care au susținut încercările SUA de a prelua insula. Scopul ar fi să încerce să-i recruteze pentru o mișcare de secesiune, a spus DR.

Raportul anterior din luna mai din Wall Street Journal se referea, de asemenea, la aflarea mai multor informații despre mișcarea de independență a Groenlandei, precum și la atitudinile față de extracția de minerale americane.

La acea vreme, directoarea serviciilor secrete americane, Tulsi Gabbard, nu a negat raportul, dar a acuzat Journal că „încalcă legea și subminează securitatea și democrația națiunii noastre.”

Groenlanda are o relație complexă cu Danemarca. Deși are o largă autonomie din 1979, politica sa externă și de apărare este elaborată la Copenhaga.

Deși majoritatea partidelor sale politice favorizează independența, acestea nu sunt de acord cu privire la cât de repede ar trebui să o promoveze. Deși groenlandezii au dreptul de a convoca un referendum din 2009, sondajele sugerează că marea majoritate a acestora nu doresc să devină parte a SUA.

Când vicepreședintele american JD Vance a vizitat o bază militară americană de pe insulă în martie, el a acuzat Danemarca că nu face suficient pentru a proteja trupele americane și groenlandezii de Rusia, China și alte țări despre care a spus că sunt interesate de potențialul său mineral și de rutele navale arctice.

Cu toate acestea, liderul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a precizat în luna mai că SUA nu vor prelua teritoriul: „Nu aparținem nimănui altcuiva. Noi ne decidem propriul viitor.”

Ultima decizie a ministrului danez de externe de a-l chema pe însărcinat cu afaceri al SUA echivalează cu un „cartonaș galben diplomatic” fără precedent în relațiile daneze cu SUA, potrivit lui Jens Ladefoged Mortensen de la Universitatea din Copenhaga.

„Această atitudine ostilă față de Danemarca din partea administrației Trump este șocantă,” a declarat el pentru BBC. „Ca țară pro-americană, vă întrebăm de ce faceți asta.”

Una dintre cele mai mari companii daneze a fost deja prinsă în vizorul guvernului american în ultimele zile, în urma unui ordin de oprire a construcției unui mare parc eolian în largul coastei Rhode Island.

Proiectul Revolution Wind, deja finalizat în proporție de 80%, este condus de dezvoltatorul multinațional danez de parcuri eoliene Ørsted, care este deținut în proporție de 50,1% de statul danez.

Este cea mai recentă inițiativă în domeniul energiei eoliene vizată de președintele Donald Trump, care a declarat săptămâna trecută „nu facem energie eoliană.”

Acțiunile Ørsted au scăzut luni cu 16% ca răspuns la așa-numitul ordin de oprire a lucrărilor, deși ulterior au recuperat o parte din pierderi.

Compania declară că a instalat deja 45 din cele 65 de turbine din cadrul proiectului, care vizează furnizarea de energie electrică pentru 350.000 de locuințe.

