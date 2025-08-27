SUA ar desfășura campanii secrete de influență în Groenlanda. Danemarca cataloghează măsura drept „inacceptabilă”

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al ambasadei SUA, în legătură cu informațiile potrivit cărora cetățeni americani ar fi desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda.

Campania avea rolul de a provoca fisuri în relațiile cu Danemarca, potrivit Serviciului de Informații al Poliției Daneze, a relatat miercuri postul public de televiziune DR, scrie Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei arctice bogate în minerale și situate strategic, din motive de securitate națională și internațională.

De la începutul anului, în declarațiile sale, el nu a exclus utilizarea forței pentru a face acest lucru.

O vizită a vicepreședintelui JD Vance în Groenlanda, la baza americană aflată pe insulă, a tensionat suplimentar situația.

Guvernul danez consideră că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu administrația Trump au fost implicați în operațiuni secrete de influență pe teritoriul danez, a relatat DR, citând surse anonime.

Postul de televiziune nu a numit persoanele în cauză.

„Orice încercare de a interfera în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, desigur, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.

„În acest context, am cerut ministerului afacerilor externe să îi convoace pe însărcinatul cu afaceri american pentru o discuție”, a spus ministrul.

Misiunea SUA la Copenhaga este condusă în prezent de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh, se arată pe site-ul acesteia.

