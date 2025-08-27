SUA ar desfășura campanii secrete de influență în Groenlanda. Danemarca cataloghează măsura drept „inacceptabilă”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 27 August 2025, ora 10:17
281 citiri
SUA ar desfășura campanii secrete de influență în Groenlanda. Danemarca cataloghează măsura drept „inacceptabilă”
JD Vance în Groenlanda/FOTO:X/@nexta_tv

Ministrul de externe al Danemarcei, Lars Lokke Rasmussen, l-a convocat pe cel mai înalt diplomat al ambasadei SUA, în legătură cu informațiile potrivit cărora cetățeni americani ar fi desfășurat operațiuni de influență în Groenlanda.

Campania avea rolul de a provoca fisuri în relațiile cu Danemarca, potrivit Serviciului de Informații al Poliției Daneze, a relatat miercuri postul public de televiziune DR, scrie Reuters.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că dorește ca Statele Unite să preia controlul asupra insulei arctice bogate în minerale și situate strategic, din motive de securitate națională și internațională.

De la începutul anului, în declarațiile sale, el nu a exclus utilizarea forței pentru a face acest lucru.

O vizită a vicepreședintelui JD Vance în Groenlanda, la baza americană aflată pe insulă, a tensionat suplimentar situația.

Guvernul danez consideră că cel puțin trei cetățeni americani cu legături cu administrația Trump au fost implicați în operațiuni secrete de influență pe teritoriul danez, a relatat DR, citând surse anonime.

Postul de televiziune nu a numit persoanele în cauză.

„Orice încercare de a interfera în afacerile interne ale regatului (Danemarcei) va fi, desigur, inacceptabilă”, a declarat ministrul de externe Lars Lokke Rasmussen pentru DR.

„În acest context, am cerut ministerului afacerilor externe să îi convoace pe însărcinatul cu afaceri american pentru o discuție”, a spus ministrul.

Misiunea SUA la Copenhaga este condusă în prezent de însărcinatul cu afaceri Mark Stroh, se arată pe site-ul acesteia.

Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței
Donald Trump schimbă tonul față de Taylor Swift, după ce anul trecut spunea că o urăște. Reacția, după anunțul logodnei cântăreței
Președintele Donald Trump, un comentator avid al culturii populare, a vorbit marți despre nunta apropiată a lui Taylor Swift și Travis Kelce, adoptând un ton conciliant pentru superstarul pop...
Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”
Mai mulți angajați ai FEMA, suspendați după ce au criticat politica lui Donald Trump. „Schimbarea este întotdeauna dificilă”
Mai mulţi angajaţi ai FEMA (Agenţia Federală pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă din SUA) care la începutul acestei săptămâni au semnat o scrisoare publică în care îşi exprimau...
#groenlanda, #sua groenlanda, #danemarca groenlanda, #sua danemarca, #campanie secreta, #campanie influenta, #Lars Lokke Rasmussen, #Donald Trump , #stiri internationale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte in fata tuturor, atunci cand a aflat ca Taylor Swift se marita
Digi24.ro
VIDEO Sezon slab pe litoralul romanesc. Decizia drastica luata de hotelieri, de la 1 septembrie, dupa incasarile mult sub asteptari
DigiSport.ro
Americanii au ramas "masca". Asa a aparut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Suma derizorie pe care vrea să o plătească Armata tinerilor ce urmează un stagiu de 4 luni. Ministrul Apărării: "Sunt niște bani buni. Unii vor vrea să rămână."
  2. FAZ: "România, avanpost NATO în fața Rusiei"
  3. Ce a pățit un bărbat care a elaborat un plan diabolic pentru a scăpa de familia sa. Acesta își înscenase moartea pentru a fugi cu o femeie VIDEO
  4. Bărbat arestat după ce a dat foc unui drapel american în zona Casei Albe: „În semn de protest faţă de acest preşedinte fascist” VIDEO
  5. SUA ar desfășura campanii secrete de influență în Groenlanda. Danemarca cataloghează măsura drept „inacceptabilă”
  6. Guvernul pregătește concedieri masive. Zeci de mii de angajați din administrație vor pleca. Ce posturi sunt vizate
  7. Premieră medicală. Medicii chinezi au transplantat un plămân de porc la om. Cât timp a funcționat organul
  8. Polițist prins băut la volan. IPJ Galați susține că nu era în timpul serviciului și că face anchetă
  9. Încep să crească temperaturile pe final de august după valul de aer rece. Câte grade vom avea în Capitală
  10. UPDATE Capitala, sub un nor gros de fum. ”Bănuiesc că este la fel în tot sectorul… poate tot Bucureștiul!?” FOTO/VIDEO