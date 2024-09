Motivul pentru care un primar l-a amendat de 28 de ori pe un milionar român: “Aceste situații pot duce la pierderi de vieți omenești”

Hotelul Semenic se află exact în punctul zero al orașului Reșița, vizavi de clădirea primăriei

Amenzile pentru proprietarul Hotelului Semenic din centrul Reșiței curg fără oprire. Primarul Ioan Popa spune că aceasta este singura soluție pentru a rezolva problema clădirii abandonate de mai mulți ani de zile, care se află într-o stare avansată de degradare și reprezintă o rușine pentru centrul orașului, chiar în fața Primăriei Reșița.

Situația s-a agravat în vara acestui an, după ce o grindă de beton, grea de aproximativ 15 tone, s-a desprins de pe clădirea aflată în paragină și a căzut. Doar șansa a făcut ca, în acele momente, să nu treacă nimeni prin zonă. Altfel, tot incidentul s-ar fi putut încheia cu pierderi de vieți omenești.

Primarul Reșiței a detaliat măsurile pe care le-a luat în legătură cu acest imobil.

“Vreau să înțelegeți ce a făcut primăria de când sunt eu în funcție, în legătură cu acest obiectiv. În primul rând, l-am avertizat pe Gruia Stoica de nenumărate ori. Am fost la București de două ori personal: o dată la biroul lui Gruia Stoica și o dată la el acasă. M-a chemat la acasă, să-mi explice el cum stau lucrurile. Este un tip controversat, a avut situații în care a fost condamnat la închisoare pentru diverse probleme legate de calea ferată. Nu m-a interesat acest aspect. I-am spus de fiecare dată când am avut ocazia, fie direct, fie telefonic, fie prin mesaje, că îl rog foarte frumos să facă ceva cu acest hotel, mai ales după ce am terminat Centrul Civic. De fiecare dată, răspunsul lui a fost 'Da, vedem, o să vedem, o să venim, o să facem'”, a spus Popa.

Conform primarului, administrația locală a aplicat sancțiuni repetate împotriva proprietarului, dar majoritatea acestora au fost contestate în instanță. Până în momentul de față, dintr-o situație pusă la dispoziție de Primăria Reșița reiese că s-au adunat 28 de amenzi, în valoare totală de 517.500 de lei, din care s-au achitat doar 91 de mii de lei. Restul sancțiunilor sunt ori contestate în instanță, ori neplătite.

„Noi am încercat să respectăm ceea ce legislația ne impune și ne obligă să facem, prin măsuri aplicate de diferite servicii din primărie, de-a lungul timpului. Majoritatea acestor sancțiuni au fost contestate de Gruia Stoica. Nu sunt o persoană care să comenteze deciziile judecătorești, dar haideți să vă dau un exemplu. La o amendă pe care am dat-o din cauza stării clădirii – în care cresc copaci, sunt geamuri sparte, cu poze atașate pentru a arăta aceste probleme – instanța a considerat că nu are toate informațiile necesare pentru a individualiza sancțiunea aplicată, astfel că nu se cunosc toate împrejurările care ar putea ajuta la aprecierea gravității faptei. Judecătorul a spus că nu avem suficiente dovezi că această clădire prezintă pericol public. La recurs, la tribunal, s-a constatat că sunt: elemente de clădire căzute, tencuială degradată, scări deteriorate, vegetație care crește pe terase, spațiu degradat, dar s-a decis să-i fie înjumătățită amenda. Fac un apel și la instanțe să nu mai fie atât de permisive cu acest gen de situații, pentru că acestea pot duce la consecințe foarte grave și la pierderi de vieți omenești”, a încheiat Popa.

Gruia Stoica susține că vrea să repare hotelul, dar nu este lăsat

De cealaltă parte, Gruia Stoica, proprietarul firmei care deține Hotelul Semenic, are o altă perspectivă asupra situației.

„Eu nu știu exact ce se întâmplă acolo, la Reșița, pentru că este o acțiune minoră pentru grupul nostru de firme. Există altcineva care se ocupă de situația de acolo și, din câte știu, s-au investit foarte mulți bani în zonă, mai ales acum, după acel incident minor. Este ciudat cum, de fiecare dată când încerc să salvez societatea, adică hotelul, să-l scot din situația în care se află, pentru a mă putea implica și a-l reabilita, ajung în aceeași situație”

Gruia Stoica acuză blocaje administrative și intenții rele.

“Discut de ani de zile despre acest subiect și, de fiecare dată, în loc să rezolvăm problema, ne lovim de amenzi și contestații în instanță. Pur și simplu ne blochează în instanță. Acum, sincer, nu știu cât de multă vină am eu și cât de multă au alții. Este ceva necurat acolo, la Reșița. Administratorul judiciar a băgat societatea în faliment fără să existe datorii. Așa ceva nu am mai văzut și nici nu am auzit vreodată”.

Stoica continuă să susțină că a fost înșelat de administratori și că a primit mai multe oferte de cumpărare a hotelului de la primarul Popa.

„Am avut câțiva administratori speciali care nu voiau să pună hotelul în funcțiune, ci doar să-l vândă și să obțină comisioane. Vă dați seama că nu mi-a convenit deloc, dar, în același timp, am primit destule oferte din partea domnului primar pentru cumpărarea hotelului. Vă întreb și pe dumneavoastră: un hotel de 8.000 și ceva de metri pătrați, poate chiar 9.000, să-l dai cu 1.000.000 de euro, adică 100 de euro pe metru pătrat construit? Este absurd, dacă stăm să ne gândim.”

În ciuda amenzilor și problemelor din instanță, Stoica susține că are dorința de a reabilita hotelul și consideră că este victima unor acțiuni intenționate.

„Eu nu cer altceva decât să fiu lăsat în pace pentru a putea pune hotelul în funcțiune. Plătesc toate amenzile, indiferent câte ar fi. Pentru că ceea ce se întâmplă acum este făcut cu rea intenție. Domnul primar a avut o locație care arăta mult mai rău decât ceea ce avem noi acum și nu a primit amenzi pentru asta. În schimb, noi suntem amendați constant. Mi-e și teamă să calculez câți bani am plătit până acum acolo. De câțiva ani, de când tot trecem prin aceste situații, de fiecare dată când am vrut să scot societatea din insolvență și am plătit datoriile, am fost blocat de administratorul judiciar și de directorii speciali, sau cum se numesc ei”

În ciuda declarațiilor și amenzilor aplicate, situația Hotelului Semenic din Reșița rămâne neschimbată. Din cauza degradării, incidentul din vară se poate repeta în orice moment și poate duce la pierderi de vieți omenești.

