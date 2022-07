Cum ar arăta un grup de Facebook al mamelor de acum 40 de ani. Godină: ”Salut, babes! Ne-a venit în sfârșit noua Dacie 1310”

Marian Godină a scris pe Facebook o postare cu care a atras atenția nostalgicilor și s-a întrebat cum ar arăta un grup de Facebook format din mamele copiilor care sunt în aceeași generație cu el, dar și ce le-ar fi răspuns femeile de astăzi, în ton cu parentingul modern.

”Hei, girls, mă confrunt cu o problemă de ceva timp și vreau să vă întreb cum faceți voi.

Sunt însărcinată în luna a șaptea, iar dimineața la patru, când ies să mă așez la coadă la lapte, după vreo oră simt că mă doare spatele. Ce îmi recomandați?

-Vaaai, fată, doar nu dai lapte d-ăla copilului, nu e bun!

Bună, fetele! Aș vrea să donez un spătar pentru sanie, e făcut de soțul meu în uzină, are sudură rezistentă și asigură un confort deosebit în timpul plimbărilor cu sania. E potrivit și pentru cărat butelia sau sifonul, le ține fixe și nu le lasă să cadă.

-Doamne ferește, copiii au coloana foarte fragilă până la 20 de ani, e

total greșită postura de pe sanie cu acel spătar care mai e și metalic și o să-i țină și rece la spate.

Salut, babes! Ne-a venit în sfârșit noua Dacie 1310 și în curând vom pleca la mare cu biletele de la sindicat. Am luat de la fratele meu o băncuță din lemn pe care am pus-o în spate, vine la același nivel cu bancheta. Peste ele am pus mai multe pături și am format un adevărat pat în care cei trei micuți ai noștri au dormit neîntorși până la Eforie. M-am gândit să împărtășesc asta cu voi, sper să vă ajute în călătoriile voastre.

-Băncuța de lemn a trecut testele ADAC?”, a scris Marian Godină pe Facebook.

Comentariile, pline de haz

Internauții nu s-au lăsat mai prejos și au venit cu scenarii care au stârnit hohote de râs în secțiunea de comentarii.

”După două palme și trei șlapi tot nu doarme copilul. Ce pot face? PS: tatăl e schimbul 3, cureaua e la el”

”Ciao mămici, o rețetă pentru ciocolata de casă? Menționez că nu am lapte praf, unt, zahăr și cacao. Mulțumesc!”

”Fetelor, voi ce ați cumpărat pentru tovarășa educatoare? Pește din sticlă am luat anul trecut, Kent lung nu, pentru că nu fumează, ficus are, cadou cu mazăre și ciocolată ar fi ok?? Idei, pls!!!”

”Bună, fetele. Puiul meu se cam irită de la lavetele scutec. Să fie oare din cauza săpunului de casă? Le-am spălat în grabă fără să le fierb!" Mulțumesc pentru răspunsuri”

”Are cineva gaz? Iar a venit asta cu păduchi acasă...”

”Mamiiiiii vreau pâine udă cu zahăr!!!!!! OMG! Carbohidrați și zaharuri?”

”Am început diversificarea şi nu ştiu ce să introduc prima dată: pâine cu zahăr, parizer prăjit cu cartofi pai, scovergi sau ciorbă de adidaşi de porc?”

”Știți cumva unde găsesc un televizor cu telecomandă, mai accesibil? Au crescut copiii mari și nu mai am pe cine pune să schimbe posturile”

”Ce activități de vacanță ați ales pentru cei mici? M-am gândit să mergem la sapă, strâns fânul și cules prunele. Oare sunt suficiente?

Menționez că au 7, respectiv 10 ani. Mulțumesc!”

”Și-a dat copilul peste gură cu cheia de la gât în timp ce alerga pe afară și acu' se mișcă dintele. Cu ce ați legat dintele de clanța de la ușă?”, sunt doar câteva dintre comentarii.