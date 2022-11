Cel de-al doilea convoi cu tehnică militară franceză constând într-o companie de tancuri Leclerc a ajuns pe calea ferată în gara Voila, județul Brașov, miercuri, 16 noiembrie, a anunțat MApN.

Tehnica militară a intrat în țară în data de 14 noiembrie, pe la punctul de trecere al frontierei Curtici, județul Arad, și este destinată completării mijloacelor tehnice ale Grupului de luptă al NATO (Battle Group Forward Presence-BGFP) dislocat în Cincu, se arată în comunicatul MApN.

Imagini cu tancurile Leclerc au fost postate pe contul de Twitter ”French Armed Forces în Romania”, pagina oficială a forţelor armate franceze care sunt staţionate la Cincu.

”MissionAigle a primit tancurile Leclerc în gara Voila. Acest echipament contribuie la creșterea capacităților operaționale din România și consolidează poziția defensivă și preventivă pe flancul estic al NATO”, se arată în mesajul care însoțește fotografiile.

#MissionAigle received the Leclerc tanks at the Voila railway station 🇷🇴. This equipment contributes to the increase of the 🇫🇷 operational capabilities in Romania and reinforces the @NATO defensive and preventive position on the eastern flank of Europe. pic.twitter.com/E0aQZlSQpv