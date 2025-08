Milikolosskrieg, un grup extremist de tineri care își desfășoară activitatea pe aplicația de mesagerie Signal, discută deja despre atacuri asupra școlilor și lăcașurilor de cult.

La începutul acestui an, locuitorii s-au trezit cu graffiti tulburătoare pictate în mai multe locuri din districtul Bad Herrenalb, din sud-vestul Germaniei. Alături de numele unor rețele extremiste cunoscute, precum No Lives Matter (NLM) și 764, se afla și numele unui nou grup: Milikolosskrieg, o organizație neonazistă care a apărut în ultimul an. Persoana care a realizat graffiti-urile a distribuit articolele din presă pe care le-au generat într-un grup închis pe aplicația de mesagerie Signal, fiind aplaudată de ceilalți membri ai Milikolosskrieg (război militar).

În timp ce NLM și 764 au primit o atenție semnificativă din partea mass-media, Milikolosskrieg a rămas în mare parte neexaminat. Purtând toate semnele distinctive ale organizației descentralizate, satanice și neonaziste Order of Nine Angles (O9A), Milikolosskrieg își împinge membrii la activități teroriste în lumea reală. Membrii grupului par să fie foarte tineri, cu vârste cuprinse între 12 și 18 ani, scrie vice.com.

Estetica propagandei lor este deliberat brută și conflictuală, plină de imagini satanice și scene violente puternic editate. În acest sens, se inspiră din Atomwaffen Division, un grup de neo-naziști O9A care au fost implicați în multe crime și desemnați ca grup terorist în Marea Britanie și Canada. Conceput nu numai pentru a șoca, ci și pentru a stabili identitatea grupului și alinierea ideologică, Milikolosskrieg a fost interzis pe multe platforme de socializare, inclusiv Telegram, dar își menține prezența pe Signal, unde utilizatorii se radicalizează reciproc și îi îndrumă pe noii veniți către ideologii din ce în ce mai extreme.

O funcție esențială a grupului este de a desensibiliza utilizatorii prin expunerea la imagini sângeroase – videoclipuri cu decapitări, execuții ale traficanților de droguri, imagini cu victime ale crimelor – și ideologii violente, în timp ce normalizează discuțiile care încurajează violul, abuzul asupra copiilor și crimele în masă. Materialele partajate în grupul Signal – în care VICE s-a infiltrat – includ manuale precum Militant Accelerationist, care îndeamnă în mod deschis la atacuri teroriste, în timp ce îi laudă pe extremiștii de dreapta precum Brenton Tarrant ca fiind „sfinți”. Membrii îl celebrează, de asemenea, pe Peter Scully, condamnat pentru abuz sexual asupra copiilor și crimă, și împărtășesc tactici despre cum să evite detectarea.

