Povestea grupului de tați dansatori care a devenit viral pe TikTok. Mișcările cu care au cucerit lumea VIDEO

Mai mulți tați de vârstă mijlocie au devenit celebri după ce au postat pe TikTok videoclipuri în care dansează.

În 2012, șapte prieteni din Brighton, Marea Britanie, toți tați, au organizat un spectacol surpriză la recitalul de dans al copiilor lor.

”A fost pentru a-i face pe copiii noștri mândri. Acesta a fost scopul final”, a spus unul dintre tați, pentru postul de televiziune NBC, citat de publicația Today.

Copiilor lor le-a plăcut spectacolul surpriză, iar cei șapte tați au decis să își continue pasiunea.

După mai mulți ani, grupul ”Outta Puff Daddys” a adunat 50 de membri, bărbați care au joburi diferite, de la lucrători în tehnologie la bucătari, la profesori și pompieri.

Primele videoclipuri au fost postate în timpul pandemiei de Covid.

”Pur și simplu au explodat”, a spus unul dintre tați, precizând că cea care l-a sfătuit să posteze video-uri cu dansurile lor a fost fiica sa.

Trupa de dans a devenit virală, având în prezent aproape 200.000 de urmăritori pe TikTok, potrivit Adevărul.

This group of dads in the UK are supporting each other and spreading joy through dancing! @keirsimmons joins them to talk about fatherhood, raising mental health awareness, and even learns some of their moves 🕺 pic.twitter.com/v2PAL3WSSJ