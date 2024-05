Gruparea Stat Islamic a revendicat un atac asupra unor turiști spanioli în Afganistan FOTO

SI a revendicat duminică, 19 mai, un atac în care au fost ucişi vineri,17 mai, în Afganistan trei turişti spanioli şi trei cetăţeni afgani, relatează AFP.

Într-un comunicat postat pe Telegram, gruparea jihadistă susţine că luptători au tras cu mitraliere în turişti creştini şi însoţitorii lor şiiţi vineri, 17 mai, la Bamiyan, un oraş muntos din centrul Afganistanului.

Breaking🚨 Afghanistan🇦🇫

Islamic State Khorasan (ISKP) claims responsibility for the attack that killed three Spaniards in Afghanistan. The terrorist group assumes responsibility for the attack. https://t.co/xfI0FmNT2B pic.twitter.com/EbLa83es1q