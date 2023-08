Cât de violentă este lupta între clanurile militare din Rusia. Generalul desemnat să-l elimine pe Prigojin: "Miza este Africa, își pierd concentrarea pe Ucraina"

Experții specializați în spațiul informațional rusesc constată tulburări cauzate de luptele intestine între clanurile din cercul puterii pentru controlul grupărilor de mercenari.

Jurnalistul de investigații Christo Grozev, unul dintre contributorii portalului Bellingcat, face o sinteză a situației, pornind de la întrebarea "Ce se va întâmpla cu Wagner?".

"Răspunsul meu este, de obicei, „nimeni nu știe, nici măcar Prigojin sau Putin”. Acum există însă câteva lucruri care pot fi afirmate, bazate atât pe scurgeri de informații ale clanurilor aflate în conflict, ale foștilor mercenari, cât și pe date interceptate din convorbiri electronice.

În primul rând, o punere în context: la începutul războiului, grupul Wagner nu a fost invitat la masă. În ipoteza unei victorii rapide pentru Rusia, generalii de la Ministerul Apărării și GRU și-au înființat propriul PMC (n.r. - companie militară privată), atât pentru a prelua controlul de la Prigojin, cât și pentru a accesa fluxurile de finanțare de la stat (corupte).

Generalul de top care la sfârșitul anului 2021 a fost pus responsabil cu formarea noului PMC (numit Reduta sau Zvezda) a fost generalul Vladimir Alexeev (da, același care s-a așezat să negocieze cu Prigojin în ziua tentativei de lovitură de stat eșuate).

Alexeev l-a atras pe fostul „șef al serviciilor de informații” al grupării Wagner și l-a folosit ca recrutor pentru noul PMC concurent. Recrutorul are numele Anatoly Karazi, fost locotenent-colonel în forțele speciale de intervenție Spetznaz, un personaj influent în cercurile motocicliștilor din Rusia.

