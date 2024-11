Liderii G7 susțin ideea de a impune Kremlinului costuri severe pentru războiul din Ucraina. „Rusia rămâne singurul obstacol în calea păcii” VIDEO

Liderii marilor democraţii ale Grupului celor Şapte (G7) au reiterat sâmbătă, 16 noiembrie, angajamentul de a continua să impună Rusiei costuri severe pentru invadarea Ucrainei, prin sancţiuni, controle la export şi alte măsuri.

G7 promite să sprijine Kievul pentru atâta timp cât este nevoie, transmite Reuters.

”Rusia rămâne singurul obstacol în calea păcii juste şi durabile”, se arată într-o declaraţie comună publicată sâmbătă, adoptată ”în sprijinul Kievului, în timp ce se apropie cea de-a mia zi a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

Italia deţine în 2024 preşedinţia rotativă a G7, care include şi Statele Unite, Canada, Japonia, Franţa, Germania şi Marea Britanie.

