Grand Theft Auto VI (GTA VI) a depășit deja 1,5 miliarde de dolari din precomenzi, cu o zi înainte de lansarea oficială, potrivit estimărilor companiei de analiză de piață Sensor Tower, citate de CNN. Jocul va fi disponibil începând de joi, 19 noiembrie, la 13 ani de la apariția GTA V.

În ciuda mai multor amânări, noul titlu al Rockstar Games a atras un număr impresionant de cumpărători înainte de a ajunge pe piață.

GTA VI a depășit pragul de un miliard de dolari cu nouă zile înainte de lansare

Interesul pentru noul joc este mult mai mare decât în cazul altor producții de succes din ultimii ani. Cu nouă zile înainte de lansare, GTA VI înregistrase deja precomenzi în valoare de peste un miliard de dolari, aproape dublu față de Call of Duty: Modern Warfare II în aceeași perioadă. Acesta din urmă a fost cel mai bine vândut joc video din Statele Unite în 2022.

În GTA VI, jucătorii vor putea explora Leonida, o versiune fictivă a statului american Florida. Furturile de mașini, jafurile și alte activități specifice seriei vor face parte și din noul joc.

GTA Online a adus încasări de peste cinci miliarde de dolari

Lansat în 2013, GTA V a fost cel mai bine vândut joc video al acelui an și a continuat să aducă venituri de sute de milioane de dolari anual pentru Rockstar Games.

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O mare parte din succesul său se datorează GTA Online, modul multiplayer lansat la câteva săptămâni după apariția jocului. Acesta le permite utilizatorilor să exploreze împreună Los Santos, orașul fictiv inspirat de Los Angeles, chiar și după ce au terminat povestea principală.

Rockstar Games a introdus de-a lungul anilor noi misiuni și moduri de joc, iar utilizatorii au avut posibilitatea de a cumpăra cu bani reali diverse obiecte și îmbunătățiri virtuale. Numai GTA Online a generat venituri de peste cinci miliarde de dolari în ultimul deceniu.

Grand Theft Auto se numără în prezent printre cele mai bine vândute serii de jocuri video din lume, alături de Tetris, Pokémon și Call of Duty. Potrivit CNN, franciza mai are nevoie de aproximativ 40 de milioane de exemplare vândute pentru a ajunge pe primul loc în clasamentul istoric, iar lansarea GTA VI ar putea reduce considerabil această diferență.

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