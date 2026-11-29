Odată cu lansarea GTA VI, comercianții de jocuri video înregistrează vânzări record de cutii goale. Disponibil doar digital, jocul pentru PS5 și Xbox este încă oferit în magazinele fizice. În interior, există doar o bucată de hârtie cu codul de descărcare imprimat pe ea, iar spațiul ocupat în mod normal de disc rămâne gol.

Doar lanțul francez de supermarketuri E.Leclerc a vândut aproape 400.000 de astfel de cutii în mai puțin de o săptămână, potrivit Le Figaro.

Vânzările în magazinele fizice din Franța au depășit un milion de exemplare, conform estimărilor jurnalistului independent Oscar Lemaire. Cifra plasează GTA VI pe locul al doilea în clasamentul celor mai de succes lansări din istoria pieței franceze de jocuri video.

Principalul avantaj al comercializării jocului prin magazinele fizice este concurența dintre distribuitori, care permite reducerea prețurilor. În perioada de precomandă, GTA VI a fost disponibil în magazinele E.Leclerc la 60 de euro, comparativ cu 79,90 de euro pe platforma PlayStation Store. Diferența de aproape 20 de euro explică succesul vânzărilor în magazinele fizice.

Fenomenul a fost observat și în Marea Britanie, unde GTA VI a înregistrat una dintre cele mai bune lansări în magazinele fizice din istoria industriei. Doar 16 jocuri video au avut vânzări mai mari în prima săptămână de la lansare, începând din 1995, potrivit datelor companiei de cercetare a pieței NielsenIQ.

În Spania, aproximativ 30% dintre exemplarele vândute în prima săptămână au fost, de asemenea, comercializate în cutii care conțin doar coduri de descărcare.

Ads