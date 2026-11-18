Bărbat care se joacă pe calculator FOTO Pixabay

Un scoțian de 38 de ani a decis să transforme lansarea GTA 6 într-o vacanță de la serviciu și de la treburile casnice. Pentru a se asigura că va putea juca fără întreruperi, bărbatul a încheiat un contract cu soția și fiica sa, oferindu-le bani în schimbul unei săptămâni de liniște în fața consolei.

Sean Little, zugrav din Newton Stewart, Scoția, este fan Grand Theft Auto încă din adolescență. După 13 ani de așteptare de la apariția GTA 5, acesta a decis că lansarea noului joc merită câteva zile libere și pregătiri speciale.

Potrivit BBC, bărbatul a negociat cu familia un document pe care l-a numit „contract de neinterferență”. Înțelegerea stabilește că, timp de șapte zile, Sean nu va trebui să gătească, să spele vasele, să plimbe câinii sau să îndeplinească alte responsabilități gospodărești.

Mai mult, soția sa, Natalie, și fiica lor de 13 ani, Charlotte, au acceptat să nu îi reproșeze timpul petrecut în fața consolei.

Contractul interzice inclusiv comentarii precum „Serios, încă te joci?” sau solicitări de a termina o treabă înainte să continue jocul. Familia trebuie să evite și dezvăluirea unor detalii despre povestea GTA 6.

Cât l-a costat o săptămână fără treburi casnice

În schimbul înțelegerii, Sean i-a oferit soției sale 50 de lire sterline, iar fiicei 20 de lire, suma totală fiind de 70 de lire.

Bărbatul a acceptat și să contribuie cu 500 de lire sterline pe săptămână la bugetul familiei. În plus, a pus la dispoziție bani pentru alimente și gustări, deoarece nu intenționează să gătească în perioada respectivă.

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Pregătirile au mers până la cumpărarea unor farfurii de unică folosință, pentru a evita inclusiv spălatul vaselor.

Sean spune că a început prin a redacta documentul în glumă și a filmat semnarea lui pentru TikTok. Cu toate acestea, planul de a petrece o săptămână jucându-se este cât se poate de serios.

Pentru a-și permite pauza, scoțianul a muncit suplimentar, inclusiv în weekenduri, uneori câte 13 ore pe zi.

El susține că pasiunea pentru jocurile video nu trebuie să dispară odată cu vârsta și o compară cu entuziasmul fanilor pentru filmele Star Wars.

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