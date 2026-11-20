Bucureștiul găzduiește în weekendul 21–22 noiembrie una dintre cele mai mari întâlniri ale pasionaților de jocuri video din România. Bucharest Gaming Week revine la Romexpo cu o ediție aniversară, în care vizitatorii vor putea testa GTA 6, întâlni actori cunoscuți din industria gamingului și participa la competiții cu premii în valoare totală de 25.000 de euro.

Peste 20.000 de persoane sunt așteptate la cea de-a zecea ediție a evenimentului, care va reuni mai mult de 50 de standuri și zone interactive.

Una dintre principalele atracții este Grand Theft Auto VI, disponibil pentru public la numai două zile după lansarea oficială. Vizitatorii vor putea încerca noul joc Rockstar Games chiar în weekendul apariției sale.

La eveniment vor participa și doi actori cunoscuți de fanii jocurilor video: Christopher Judge, vocea lui Kratos din God of War, și Ned Luke, interpretul lui Michael De Santa din GTA V.

Cei doi vor avea sesiuni de fotografii și autografe, iar duminică, 22 noiembrie, de la ora 13:30, vor urca împreună pe scena principală pentru o discuție despre experiențele lor din industria gamingului.

De la simulatoare de zbor și roboți la competiții cu premii

Programul include jocuri pentru PC și console, experiențe de realitate virtuală, simulatoare de Formula 1, competiții de esports și zone dedicate jocurilor retro.

Printre titlurile pe care vizitatorii le vor putea încerca se numără EA SPORTS FC 27, Battlefield 6, F1 25, The Crew Motorfest și jocuri din seria Assassin’s Creed.

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Publicul îi va putea întâlni și pe unii dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din România, printre care iSilent, Jimmy Hex, Ovvy, LucaLuk, xSlayder și Gannicus. Artista K-pop YEOJIN va participa, de asemenea, la o întâlnire cu fanii.

Tehnologia va avea un spațiu important în festival. Armata României va prezenta un robot umanoid NAO, roboți mobili, un poligon virtual și un simulator pentru antrenamentul zborului cu drone.

La Romexpo vor fi prezente și echipele de robotică BRAVE BOTS și RO2D2 din Ploiești, formate din liceeni care au obținut rezultate în competiții internaționale.

Vizitatorii vor putea descoperi inclusiv jocuri dezvoltate în România, în zona organizată de Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România.

O altă atracție este Treasure Hunt-ul oficial, prin care participanții pot explora standurile, îndeplini provocări și acumula puncte folosind aplicația evenimentului. Premiile puse la dispoziție au o valoare totală de 25.000 de euro.

Bucharest Gaming Week 2026 se desfășoară sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 20:00, în Pavilionul B1 de la Romexpo.

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