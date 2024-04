Guardiola, dezlănțuit: "a distrus" un jucător de la Manchester City în văzul tuturor VIDEO

Echipa engleză Manchester City a terminat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea londoneză Arsenal, în etapa a 30-a din Premier League.

În prima repriză elevii lui Guardiola au dominat jocul, fără a fi însă cu adevărat periculoşi. Cele două formaţii nu au reuşit să înscrie nici în repriza secundă, deşi pe Ettihad Stadium s-au înfruntat două dintre cele mai bune trei ofensive din campionatul Angliei.

În clasament, Arsenal este pe locul 2, cu 65 de puncte, iar Manchester City se află pe locul al treilea, cu 64 de puncte. Lider în Premier League este FC Liverpool, cu 67 de puncte adunate.

La finalul partidei, antrenorul lui Manchester City, Josep Guardiol, s-a dus glonț la Jack Grealish. Deși fotbalistul englez care vine după o accidentare a jucat doar 30 de minute, ceva l-a supărat teribil pe Guardiola. Acesta l-a certat minute bine, având grijă ca între timp să îi despartă și pe Haaland și pe Magalhaes.

