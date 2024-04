Guardiola a dat cărțile pe față după 3-3 cu Real Madrid! Care a fost strategia sa

Antrenorul celor de la Manchester City, Josep Guardiola, a făcut câteva precizări după meciul cu 6 goluri de la Madrid în care a reușit un egal, scor 3-3, cu Real Madrid.

„Îmi imaginez că spectatorii s-au distrat pe cinste să vadă un meci cu 6 goluri, am pierdut mingea foarte ușor în unele momente. Acum 4-5 ani am fi pierdut acest meci cu 4 sau 5-1. Am creat tot mai mult pericol după ce ne-au întors în prima repriză și am reușit să înscriem două goluri grozave.

La pauză le-am spus jucătorilor că dacă vom continua să atacăm fără să fim organizați nu vom reuși nimic. Le-am zis să fie mai liniștiți, a trebuit doar să-i așteptăm pe Foden și Gvardiol să iasă la rampă (n.r. cei doi au marcat golurile 2 și 3 pentru Manchester City)”, a spus Guardiola, conform Marca.