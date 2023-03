Julia Roberts l-a făcut să sufere pe Guardiola: dezvăluire neașteptată a antrenorului de la City

Manchester City s-a calificat fără emoţii în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, dar antrenorul Pep Guardiola şi-a reamintit cu regret la conferinţa de presă de după meciul cu RB Leipzig (7-0), că actriţa sa preferată, Julia Roberts, a ales să viziteze clubul Manchester United în 2016, în loc să vină pe Etihad Stadium, transmite DPA.

City s-a calificat în sferturi cu scorul general de 8-1, dar comentariile care au captat atenţie la conferinţa de presă nu au fost cele despre meci.

Guardiola a dezvăluit că va simţi mereu ca un eşec faptul că nu a reuşit să se întâlnească cu unul din idolii săi de la Hollywood, Julia Roberts, care în 2016 a făcut o vizită la Manchester United.

"Ea a venit în perioada în care noi eram mai buni decât United, de patru sau cinci ani. Şi ea a vizitat Man United. Nu a venit să ne vadă pe noi. Şi dacă voi câştiga Liga Campionilor nu se poate compara cu faptul că Julia Roberts a venit la Manchester şi nu a venit să ne vadă. Idolul meu!", a spus antrenorul catalan.

United a profitat imediat să reamintească acel episod, postând miercuri pe reţelele de socializare fotografii de la vizita Juliei Roberts pe Old Trafford în noiembrie 2016.

Actriţa americană a asistat atunci şi la un meci al lui Manchester United cu West Ham, care s-a încheiat cu o remiză, 1-1. După joc, Roberts şi copiii ei s-au întâlnit cu jucătorii lui United.

