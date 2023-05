Guardiola știe cum poate elimina Real Madrid: "Acum e ca un meci de baraj"

Antrenorul Josep Guardiola este mulţumit de remiza înregistrată de Manchester City, scor 1-1, cu Real Madrid, în Liga Campionilor, dar crede că în retur echipa sa trebuie să încerce să atace mai mult.

"Vreau să felicit echipa, pentru că nu a fost un scenariu uşor împotriva celor de la Real. Prin istoria lor, prin calităţile pe care le au... Am început meciul foarte bine, dar am suferit din cauza unei finalizări inteligente a lui Vinicius. Apoi am reuşit să egalăm când ei erau într-un moment mai bun. Dar ne întoarcem la Manchester pentru a juca o finală în manşa secundă. De partea cealaltă, a fost Real, aşa că nu ne-a surprins cu adevărat. Ne-am apărat foarte bine în general, am fost prezenţi. Acum e ca un meci de baraj. Ştim exact de ce sunt capabili ei. Poate că vor face ajustări, poate că nu. Va trebui să încercăm să atacăm mai bine. Vom încerca să ajustăm unele detalii în retur, să fim mai fluenţi şi să jucăm cu ceva mai mult ritm. Vom juca acasă şi ştim că ne simţim mai confortabil în faţa publicului nostru. Este important, pentru că echipa care va câştiga va merge în finală", a declarat Guardiola.

Formaţia Manchester City a încheiat la egalitate, scor 1-1, meciul susţinut, marţi, în deplasare, în compania echipei Real Madrid, în prima manşă a semifinalelor Ligii Campionilor.

Partida retur va avea loc săptămâna viitoare.