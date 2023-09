Gestul necugetat făcut de un fotbalist de la Manchester City. Cum a reacționat Guardiola FOTO

Probleme mari pentru Manchester City la meciul cu Nottingham Forrest, din cauza unui gest necugetat făcut de spaniolul Rodri.

Manchester City s-a impus grație golurilor din primul sfert de oră date de Foden și Haaland, dar a suferit în repriza a doua după cartonașul roșu încasat de Rodri.

Rodri a fost eliminat după ce și-a pierdut cumpătul în fața lui Gibbs-White. Englezul l-a înjurat, iar Rodri i-a pus mâna în gât. Este prima eliminare din cariera lui Rodri și prima pentru City în acest sezon de Premioer League.

Guardiola l-a certat pe Rodri după ce spaniolul și-a lăsat echipa în zece oameni, spunând că indiferent de situație trebuie să-și controleze emoțiile.

Rodri was given a red card for this altercation with Gibbs-White. pic.twitter.com/fri41oDzak