Povestea pakistanezului care a stat închis pe nedrept 20 de ani în Guantanamo. Cum arată picturile care l-au ajutat să „evadeze” VIDEO

Pakistanezul Ahmed Rabbani, eliberat recent de la închisoarea militară Guantanamo, unde a fost încarcerat timp de aproape 20 de ani, fără să fi fost judecat vreodată, şi-a expus pentru prima oară lucrările la Karachi, relatează AFP.

El a folosit tot ceea ce putea pentru a ”evada” cu ajutorul artei - pământ, cafea măcinată sau curcuma de la cantină.

#WATCH: From confinement to canvas: former Pakistani Guantanamo detainee Ahmed Rabbani's painting are being exhibited in Karachi, depicting the pain of over 20 years spent in prison, without a trial.

