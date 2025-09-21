Fructul tropical în care a fost descoperită o moleculă care luptă împotriva cancerului. „Majoritatea medicamentelor provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea”

Fructe exotice FOTO Pixabay

Natura a fost dintotdeauna o sursă importantă de medicamente salvatoare de vieţi, de la aspirina obţinută din scoarţa de salcie până la descoperiri recente în fructele tropicale.

Acum, chimiştii de la Universitatea din Delaware, Statele Unite, au dezvoltat o metodă inovatoare pentru a recrea molecule puternice provenite din planta de guava, care ar putea fi eficiente împotriva cancerului hepatic. Această metodă oferă o „reţetă” accesibilă şi uşor de aplicat pentru cercetătorii din întreaga lume, stimulând colaborarea ştiinţifică şi având potenţialul de a transforma tratamentele împotriva cancerului.

Un fruct tropical ar putea juca un rol esenţial în combaterea cancerului hepatic, una dintre cele mai agresive forme de cancer, cu o rată scăzută de supravieţuire.

Cercetătorii au identificat o moleculă din guava care are potenţial anti-cancerigen şi au reuşit să creeze pentru prima dată o variantă sintetică a acesteia, deschizând calea pentru tratamente mai eficiente şi accesibile.

Studiul, publicat în revista de specialitate Angewandte Chemie, a fost realizat de o echipă de la Departamentul de Chimie şi Biochimie al Universităţii din Delaware (UDel).

Cercetătorii au descoperit că frunzele şi scoarţa plantei de guava conţin compuşi cu proprietăţi antiinflamatorii, antibacteriene şi chiar anti-cancerigene.

Printr-un proces numit sinteză totală de produse naturale, echipa a creat o metodă prin care poate reproduce în laborator molecula activă, folosind substanţe chimice uzuale. Această abordare ar putea rezolva problema lipsei resurselor naturale pentru producerea la scară largă a medicamentelor pe bază de extracte vegetale.

În prezent, cancerul hepatic este tratat printr-o combinaţie de intervenţii chirurgicale, chimioterapie, radioterapie, medicamente ţintite şi metode de distrugere a tumorilor prin căldură (ablaţie termică). Alegerea tratamentului depinde de stadiul bolii şi de dimensiunea tumorii.

În ciuda acestor opţiuni, doar aproximativ 8% dintre pacienţii diagnosticaţi cu cancer hepatic în Marea Britanie supravieţuiesc mai mult de zece ani. Statisticile arată că există în jur de 6.600 de cazuri noi pe an în această ţară, iar până în 2040 numărul ar putea creşte la aproximativ 9.700, conform Cancer Research UK.

Printre simptomele cancerului hepatic se numără icterul (colorarea galbenă a pielii şi a ochilor), mâncărimea persistentă, pierderea apetitului, oboseala accentuată, simptome asemănătoare gripei şi apariţia unei umflături în partea dreaptă a abdomenului, potrivit NHS (sistemul naţional de sănătate din Marea Britanie).

Descoperirea moleculei sintetice din guava ar putea reprezenta un pas important spre tratamente mai ieftine şi mai accesibile.

„Majoritatea medicamentelor aprobate clinic provin din produse naturale sau sunt inspirate de acestea. Problema este că resursele naturale nu sunt suficiente pentru a produce tratamente la scară globală. Acum, chimiştii pot urma metoda noastră ca pe o reţetă şi pot crea singuri compusul”, a explicat conf. univ. William Chain.

Echipa de la UDel colaborează cu Institutul Naţional al Cancerului din Statele Unite pentru a evalua dacă această moleculă ar putea fi eficientă şi împotriva altor tipuri de cancer.

Rezultatele sunt încă preliminare, iar molecula nu este destinată deocamdată uzului clinic, însă cercetătorii sunt optimişti că aceasta ar putea sta la baza unor terapii de nouă generaţie în viitor.

