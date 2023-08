Dezastrul lăsat în urmă de participanții unui important festival european. Voluntarii au fost îngroziți de mizeria găsită VIDEO

Voluntarii responsabili de strângerea gunoaielor rămase la Festivalul Leeds au rămas „complet îngroziți” de mizeria lăsată în urmă de participanții la evenimentul care a avut loc în perioada 25 - 27 august, arată The Independent.

Potrivit sursei citate, anul acesta, la festivalul – care atrage de obicei 90.000 de spectatori – au fost prezenți Billie Eilish, The Killers, The 1975, Sam Fender și Lewis Capaldi.

După spectacolele de închidere a festivalului de duminică 27 august, echipele de curățenie au fost desfășurate luni pentru a încerca „să salveze corturile și echipamentele pentru o organizație de caritate pentru refugiați”.

Voluntarii au rămas, însă, îngroziți de ce au găsit la fața locului. „Ne va dura ceva timp să digerăm ceea ce am văzut. Cu totul îngrozitor”, a spus unul dintre voluntari.

It’s going to take us a while to digest what we saw when we went to help salvage tents and equipment for a refugee charity at the end of Leeds Festival yesterday.

This is just a fraction of it — littering on the grandest scale we’ve ever witnessed.

Utterly appalling. pic.twitter.com/vNWOjIul74