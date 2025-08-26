Cum sunt românii printre europenii care, oficial, produc cantitățile cele mai mici de gunoi: „N-avem ce să facem, mai aruncăm și la apă”

Autor: Maria Mora
Marti, 26 August 2025, ora 09:29
Localnicii susțin că aruncă gunoaiele pe râu pentru că arată urât în curte FOTO / captură video Digi24

Garda de Mediu Bihor a lansat verificări după apariția unor imagini cu gropi ilegale de deșeuri în zona Pietroasa. Autoritățile spun că au evitat să dea amenzi, mizând pe bunul simț, dar localnicii consideră că nu au de ales.

„Primăria comunei Pietroasa riscă sancțiuni între 25.000 și 50.000 de lei pentru că nu a luat măsuri în acest sens. Am mai dat alte sancțiuni împotriva acestei primării”, a declarat un comisar de la Garda de Mediu, după imagini prezentate de Digi24 cu gunoaiele de pe Valea Crișului Pietros, care curge la poalele Apusenilor.

Ca reacție, autoritățile locale susțin că nu au dat amenzi, pentru că au mizat pe bunul simț al oamenilor.

„Valea aia, să zic acum, e curată față de ce-a fost. Sincer, de când sunt eu, nu am recurs la asemenea... și am vrut să fie bun simț, să zic. Lipsește, da”, a declarat Ionel-Alin Laza, primarul comunei Pietroasa.

Unii localnici însă susțin că nu au de ales și trebuie să arunce gunoaiele pe malul apei, pentru că nu le pot ține în curte.

„Musai să le arunce omul, nu poți să le ții în ocol (n. red. curte). Arată urât, n-avem ce să facem, mai aruncăm și la apă. Mai le ardem, mai țipăm (n. red. aruncăm) la vale”, declară o localnică.

Dacă PET-urile au dispărut, ca urmare a programelor de colectare, zona este plină de deșeuri din construcții, deși există zeci de astfel de puncte de colectare în Bihor, unde preluarea acestora se face gratuit.

Deși, conform statisticilor, România produce cea mai redusă cantitate de deșeuri în gospodării, din toată Uniunea Europeană, gropile ilegale de deșeuri sunt peste tot în țară și, deși autoritățile cunosc situația, par depășite complet de situație.

