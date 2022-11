Fructul toamnei care face minuni în organism: te ajută să slăbești și îți reglează tensiunea arterială

Folosite încă din antichitate și în gastronomie, și în medicina populară, gutuile aduc multe beneficii organismului.

Gutuile nu sunt doar parfumate și cu un gust deosebit, ci pot fi de ajutor și în cura de slăbire, contribuind la reglarea tensiunii arteriale și chiar la combaterea anxietății.

Fructele de gutui conțin 70–72% apă, 7–8 % zaharuri, 0,5% protide, pectine, tanin, cantități mici de grăsimi, săruri minerale de calciu, fier, fosfor, potasiu, cupru, magneziu, vitaminele A, B, C.

Gutuile te ajută să slăbești

Gutuile au un conținut caloric redus, 100 de grame de gutuie crudă având numai 57 de calorii. Mai mult decât atât, coaja de gutuie conține cantități mari de fibre, ceea ce înseamnă că facilitează digestia și menține pentru mai mult timp starea de sațietate, un avantaj în cura de slăbire.

Poți consuma felii de gutuie crudă stropite cu puțină zeamă de lămâie pentru a nu se oxida, ca gustare, între micul dejun și prânz, de exemplu.

Gutuile ușurează problemele gastrointestinale

Printre beneficiile gutuilor se numără și acela că ajută la calmarea simptomelor în caz de afecțiuni gastrointestinale.

Catechina și epicatechina care se regăsesc în fibrele din gutui curăță colonul de toxine și protejează membrana care căptușește stomacul. Astfel, majoritatea afecțiunilor gastrointestinale sunt ușurate prin consumul de gutui, preferabil gătite la cuptor.

Ads

Gutuile au proprietăți antiinflamatoare

Gutuile coapte sunt bogate în vitamina C, acoperind cam un sfert din necesarul zilnic de vitamina C recomandat pentru un adult. Această vitamină nu numai că susține sistemul imunitar și are proprietăți antiinflamatoare, însă are și proprietăți antialergice.

Dermatita atopică, dar și cistita, pot fi atenuate prin consumul de gutui. Și în cazul reumaticilor, o cură de gutui coapte la cuptor ameliorează durerile reumatismale sezoniere, la intrarea în sezonul rece.

Gutuile pot contribui la reducerea ridurilor

Nivelul mare de vitamine și antioxidanți din gutui ajută pielea să își păstreze tinerețea și aspectul sănătos. Antioxidanții ajută la eliminarea efectelor negative ale radicalilor liberi, reducând apariția ridurilor, eliminând petele și contribuind la protecția pielii împotriva efectelor radiațiilor solare.

Gutuile tratează greața și vărsăturile

Alte beneficii ale gutuilor se referă la proprietățile diuretice ale acestor fructe, care contribuie la reducerea senzației de greață și a vărsăturilor în timpul sarcinii. Se recomandă consumul de gutuie crudă sau fiartă.

Ads

Gutuile reglează tensiunea arterială

Potasiul are un rol esențial în menținerea tensiunii arteriale în parametri normali, iar gutuile se bucură de un conținut bogat în potasiu. Consumând gutui ca parte a unui meniu echilibrat, contribui la reglarea tensiunii arteriale și reduci riscul de ateroscleroză, de afecțiuni cardiace și de infarct.

Cum să consumi gutuile

Gutuile pot fi consumate ca atare, crude, feliate, mai ales dacă vrei să slăbești, însă gustul acestora poate fi ușor neplăcut din cauza conținutului ridicat de tanin. Pentru cura de slăbire, poți să le consumi și puțin fierte sau coapte într-o tavă, la cuptor, fără alte adaosuri.

Dacă nu le consumi pentru a slăbi, poți prepara din gutui diverse gemuri, dulcețuri, sosuri, marmelade sau jeleuri.

Ads