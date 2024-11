Gutuile, desertul dietetic de sezon

Este sezonul gutuilor. Aceste fructe galbene, aromate și pline de savoare sunt ideale pentru a fi consumate între mese, ca gustare. Sunt gustoase, pline de nutrienți și sățioase. În plus, sunt dietetice și pot fi consumate fără probleme și de persoanele care au diabet, susține Mihaela Bilic.

„Nu sunt o fană a fructelor, nu pentru că n-ar fi bune, ci pentru că fac poftă de mâncare și îngrașă. Sigur, totul ține de cantitate, dar eu n-am reușit încă să mănânc cireșele sau boabele de strugure numărate, doar cât încap într-un pumn. Sigurul fruct în fața căruia lăcomia se recunoaște învinsă este gutuia: pe ea nu o poți mânca nici repede, nici în cantitate mare, dacă nu vrei să sfârșești înecat! Pe lângă lecția moderației și a mestecatului îndelungat, gutuia are multe beneficii: vitamina C cât să pună în umbră toate citricele, cu kiwi la un loc! Din cauza asta se înnegrește imediat ce e tăiată, vitamina C oxidându-se la contactul cu aerul.

Apoi, gutuia are fibre solubile (pectine) din belșug, fibre ce se umflă și se transformă în gel la contactul cu apa. Nu întâmplător gutuia e folosită ca agent de gelifiere, dar are și avantajul că ține stomacul plin și alungă foamea. Nu în ultimul rând, gutuia are puțină fructoză, puține calorii și indice glicemic mic, adică e prietena siluetei și a celor cu diabet.

Noi mâncăm gutuia ca atare, însă în alte țări nu se consumă crudă, proaspătă, ci doar gătită, sub formă de dulceață, gem, peltea… Să nu uitați de ea, e un desert dietetic de sezon. Iar dacă aveți în cămară gem de gutui, vă fac o recomandare: merge de minune cu câteva bucățele de telemea sărată, combinația dulce-sărat e cu adevărat delicioasă”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Ads