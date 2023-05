Ce măsuri economice își asumă ”Guvernul Ciolacu”, după împărțirea funcțiilor: Creșteri de salarii, noi taxe și impozite ”ca-n basme”

Coaliția de guvernare negociază funcțiile din viitorul Guvern, care urmează să fie pus în funcție până pe 1 iunie, însă sunt discuții și cu privire la noul program de guvernare.

Lucian Bode, secretarul general al PNL, spune că programul de guvernare ar putea fi gata la începutul săptămânii viitoare și că în prezent se lucrează la noul program de guvernare. Echipele de negociere au avut o ședință vineri, 19 mai.

„Echipele tehnice lucrează la programul de guvernare. Sperăm noi, la începutul săptămânii viitoare să avem definitivat noul program de guvernare, care, de altfel, este actualul program updatat ținând cont de faptul că vorbim despre încorsetarea acestui program în limitele bugetului aprobat pentru 2023”, a declarat Lucian Bode.

Măsuri noi în programul de guvernare

Liderii PSD și PNL au vorbim în ultima perioadă despre mai multe măsuri economico-sociale.

Social-democrații vor reducerea impozitării muncii și creșterea impozitării capitalului.

Despre supra-impozitarea veniturilor ”excepționale” realizate de companii se vorbește în PSD de mai mult timp. În noul program de guvernare urmează să fie incluse și ajutoare de stat pentru producătorii agricoli, dar și pentru companiile de construcții.

PSD vrea și reducerea prețurilor pentru anumite produse alimentare, pe modelul scăderii prețului laptelui.

„Avem o linie roşie şi eu şi domnul Nicolae Ciucă credem că în zona industriei alimentare şi industriei materialelor de construcţii statul român trebuie să intervină şi să reducem deficitul de balanţă comercială”, a spus Marcel Ciolacu, întrebat despre programul de guvernare bazat pe ”patriotism economic”, a declarat recent președintele PSD, Marcel Ciolacu.

PSD își asumă și eliminarea cumulului de pensii speciale și supraimpozitarea salariilor mari din sectorul bugetar. Președintele PSD spune că vrea reducerea numărului de ministere și secretari de stat, iar în Guvernul pe care îl va conduce nu vor fi angajați pensionari speciali.

Însă, și scăderea inflației în următoarele luni este un țel al viitorului Executiv.

PNL vrea să introducă în următorul program de guvernare facilități fiscale pentru salariați. Liberalii spun că angajații care au al doilea loc de muncă nu ar trebui să mai plătească contribuții la sănătate. Dar unii dintre liberali vor și eliminarea taxelor - contribuții sociale, pentru contractele part-time care sunt la nivelul unui salariu minim brut, chiar daca veniturile din salarii sunt sub aceasta sumă.

Analistul fiscal Adrian Negrescu a explicat într-un interviu pentru Ziare.com ce înseamnă aceste măsuri.

„Ideile de guvernare vehiculate în spațiul public, le spun idei pentru că nu reprezintă niște planuri bine asumate, cu studii de impact, cu decizii concrete etc., vin să creioneze tabloul unei guvernări în vârful picioarelor.

O guvernare cu mănuși, menită să nu supere pe nimeni, un fel de joacă de copii cu porțelanurile. La prima vedere, angajamentele par pozitive, dar dacă, din nefericire, întregul castel de cărți de promisiuni electorale va fi afectat de o adiere de criză, acesta se va prăbuși iremediabil”, a declarat consultantul fiscal Adrian Negrescu.

Expertul spune că „din păcate, în absența unor previziuni concrete, a unor studii de impact, a unor prognoze economice bine fundamentate, toate propunerile aflate pe agenda publică reprezintă doar o culegere de lozinci frumoase, o culegere de bune intenții”.

„Sunt unele care ar putea să le iasă – inflația să scadă la 8%, datoria publică să revină sub 50% din PIB, însă restul sunt ca niște povești de adormit copiii. Creșteri de salarii ca-n basme (că doar nu le dau de la ei), noi locuri de muncă, sprijin pentru companii. Am mai auzit astfel de iluzii.

Ce e periculos în această culegere de păreri este prezența taxei de 1% din cifra de afaceri pentru companiile mari. O inițiativă nocivă, din seria mișcărilor de ordin fiscal impredictibile care au alungat mulți investitori din România”, spune Adrian Negrescu.

Consultantul fiscal este de părere că unele dintre măsuri au șanse să fie implementate.

„Pe de altă parte, multe dintre propuneri vor rămâne doar pe hârtie precum supraimpozitarea veniturilor mai mari decât indemnizația președintelui, introducerea impozitului progresiv, 0% contribuții sociale pentru al doilea loc de muncă și reducerea progresivă a contribuțiilor sociale pe salarii. Sunt pur și simplu imposibil de aplicat în actualele condiții.

Din toată această listă de promisiuni măcar dacă ar pune în practică câteva absolut esențiale. Menținerea unui cadru fiscal predictibil, neimpozitarea pensiilor mai mici de 3.000 lei, eliminarea CAS pentru part-time.

Cert este că, din 2025, după alegeri, vom deconta cu siguranță toate măsurile cu caracter electoral, vouchere și alte artificii. Ce vom vedea? Sunt trecute negru pe alb în planurile guvernanților: reforma taxării proprietății, în sensul creșterii taxelor, eliminarea scutirilor fiscale în IT și construcții și posibila creștere a taxelor generale pe business, de la TVA la impozitul pe dividende”, a declarat Adrian Negrescu.

Negocierile pe funcții

Programul de guvernare este pus, momentan în plan secund. Liderii partidelor încă negociază ministerele.

Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit într-o şedinţă, joi, începând cu ora 13.00, pentru discuţii privind rocada premierilor şi formula noului Executiv condus de Marcel Ciolacu. După trei ore de discuţii între delegaţiile PNL şi PSD, negocierile sunt blocate, au precizat surse politice pentru News.ro, social-democraţii dorind să păstreze Ministerul Transporturilor, deşi potrivit protocolului acesta ar reveni PNL, după rocadă. La Palatul Victoria au ajuns şi liderii UDMR, care au plecat însă după mai puţin de două ore de discuţii. Aceştia nu doresc să părăsească guvernarea şi insistă să păstreze Ministerul Dezvoltării, fiind de acord să piardă Ministerul Sportului prin comasare. Astfel, ar rămâne cu două ministere şi cu funcţia de vicepremier. Noul Executiv ar urma să aibă 18 portofolii, iar ministerele Antreprenoriat şi Turism şi Sportul să se comaseze în Ministerul Economiei şi Ministerul Familiei.

