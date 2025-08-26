Guvernul francez ar putea să cadă luna viitoare. Care este motivul și ce poate face Macron

Guvernul minoritar al Franței pare din ce în ce mai probabil să fie demis luna viitoare, după ce trei partide principale de opoziție au anunțat că nu vor susține votul de încredere pe care premierul Francois Bayrou a anunțat că îl solicită la 8 septembrie pentru planurile sale de reduceri bugetare drastice, relatează Reuters.

Partidul de extremă dreapta Rassemblement National (RN) al lui Marine Le Pen, extrema stângă și, ulterior, socialiștii, de votul cărora depinde în mare măsură soarta lui Bayrou, au declarat că nu văd cum ar putea să-l susțină.

Dacă pierde votul de încredere în Adunarea Națională, guvernul Bayrou va cădea.

Incertitudinea a speriat investitorii, împingând prima de risc a obligațiunilor franceze peste echivalentele lor germane cu 5 puncte de bază, până la cel mai înalt nivel de la jumătatea lunii iunie. Indicele CAC-40, cu principalele acțiuni franceze, a încheiat luni ziua în scădere cu 1,6%, iar marți dimineața a deschis în scădere, fiind în continuare afectat de tensiunile politice din Franța.

Bayrou a recunoscut că încercarea de a obține încrederea unui parlament foarte fragmentat este un pariu riscant. „Da, este riscant, dar este și mai riscant să nu faci nimic”, a declarat el într-o conferință de presă, referindu-se la ceea ce a numit pericolul major cu care se confruntă țara din cauza datoriei enorme.

Votul de încredere, a spus el, va măsura dacă are suficient sprijin în parlament pentru reducerea bugetului cu 44 de miliarde de euro, în încercarea sa de a reduce deficitul, care a atins 5,8% din produsul intern brut anul trecut, aproape dublu față de limita oficială a UE de 3%.

Noi anticipate?

Dacă guvernul cade, președintele Emmanuel Macron ar putea numi imediat un nou prim-ministru sau i-ar putea cere lui Bayrou să rămână în fruntea unui guvern interimar sau ar putea convoca alegeri anticipate.

Macron și-a pierdut ultimul prim-ministru, Michel Barnier, în urma unui vot de neîncredere privind bugetul, la sfârșitul anului 2024, după doar trei luni de mandat și după ce convocase alegeri anticipate în iulie același an.

Chiar dacă guvernul va câștiga votul de încredere, acest lucru ar însemna doar că are sprijin pentru opiniile sale privind problemele fiscale ale Franței, votul asupra bugetului propriu-zis urmând să aibă loc mai târziu în cursul anului.

Bayrou a propus eliminarea a două sărbători legale și înghețarea cheltuielilor sociale și a tranșelor de impozitare în 2026 la nivelurile din 2025, fără ajustarea acestora în funcție de inflație. El a declarat că propunerea sa de a elimina sărbătorile legale ar putea fi modificată.

Liderul partidului de extremă dreapta RN, Jordan Bardella, a declarat că Bayrou a anunțat de facto „sfârșitul guvernului său” prin solicitarea votului.

„RN nu va vota niciodată în favoarea unui guvern ale cărui decizii fac poporul francez să sufere”, a declarat el pe X. Marine Le Pen a confirmat că RN va vota împotriva lui Bayrou, la fel și Verzii.

Partidul de extremă stânga La France Insoumise (LFI) a declarat, de asemenea, că votul va marca sfârșitul guvernului.

Voturile deputaților socialiști vor fi decisive pentru soarta lui Bayrou, iar liderul Partidului Socialist, Olivier Faure, a declarat la televiziunea TF1 că socialiștii francezi nu vor vota în favoarea moțiunii de încredere pentru Bayrou.

Votul de încredere va avea loc cu doar două zile înaintea unor proteste planificate, care au fost anunțate pe rețelele sociale și susținute de partidele de stânga și de unele sindicate. Apelul la proteste generale în 10 septembrie a fost comparat cu protestele „Vestelor galbene” care au izbucnit în 2018 din cauza creșterii prețurilor la combustibili și a costului ridicat al vieții. Aceste proteste „gilets jaunes” s-au transformat într-o mișcare mai amplă împotriva lui Macron și a eforturilor sale de reformă economică.

Salutând gestul „extrem de curajos și foarte democratic” al lui François Bayrou, ministrul justiției Gérald Darmanin, care provine din partidul lui Macron, Renaissance, invitat la France 2, și-a exprimat dorința ca negocierile cu grupurile politice să continue pentru a se ajunge la un compromis. În cazul unui eșec, ministrul justiției consideră că „nu trebuie exclusă ipoteza” dizolvării, chiar dacă aceasta „costă scump Franța”, relatează AFP.

În timp ce pariul prim-ministrului este perceput ca sinucigaș, deoarece este pierdut din start, ministrul justiției a replicat că „sinucigaș” ar fi ca țara să nu aibă buget.

„Amenințările multiple de instabilitate fac Franța mai mică, mai dificilă”, a denunțat macronistul, care își organizează revenirea politică pe 31 august în fief-ul său din Tourcoing, în special pentru a „apăra bilanțul” lui Emmanuel Macron. Referindu-se la mișcarea de blocaj din 10 septembrie, Gérald Darmanin a recunoscut o „parte de furie” în rândul populației, adăugând că „nu se teme niciodată de emoțiile populare”, dar că „nu poate fi insensibil la emoțiile poporului francez”.

