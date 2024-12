Un nou guvern, aceiași oameni, cu mici excepții. O nouă încercare de salvare a partidelor tradiționale

.com

Lista deja creionată pentru guvernul Ciolacu 2.0, ne arată, cu puţine modificări, că miniştrii din vechiul guvern, au fost apreciaţi, au performat în ministerele care le-au condus, ca atare merită înca un mandat de 4 ani. Nu cred că toate deciziile proaste sau neinspirate, cel puţin, au fost luate in timpul guvernarii trecute. Dar timpul pentru corectarea anomaliilor, sesizate de specialişti, de consumatori, in cazul energiei si gazelor, a fost destul. Rezultatul? Din motive greu de inţeles, cu riscul falimentelor în lanţ, cu tragedii personale pe fondul neputinţei plăţii facturilor de utilităţi, prima şi cea mai gravă problemă a etapei trecute -energia şi gazele – a fost mângâiată pe creştet, a fost cocolită, dar lasată aşa cum a plafonat-o un fost ministru al energiei, actulamente europarlamentar (ca mulţumire a reglementării pieţelor caracteristice…). Actualul candidat la postul din Ministerul Energiei are opinii care ni le-a dezvăluit de curând:

“Peste 3-5 ani, România nu va mai avea aceste probleme și nu va mai depinde de alții — vor avea alții nevoie de noi. Pentru că cele peste 13 miliarde de euro în contracte semnate, bani nerambursabili atrași în mandatul meu, își vor spune cuvântul și vom avea încă 3500MW gaz, 2200MW nuclear, 10000MW solar și eolian, plus finalizarea hidrocentralelor începute (300MW), gazele din Neptun Deep și peste 1000MW stocare. Până atunci, lucrurile sunt clare: România cere răspicat o singură Europă, cu aceleași drepturi pentru toți pe piața de energie. Doar așa vom împlini visul lui Jean Monnet pentru o Europă a unității, prosperității și păcii. Înainte, împreună”. Încheiat citatul. Un vizionar, ce mai…

Deci, cum am tot auzit în aceste zile de foc, pentru formarea coaliției de guvernare, liderii au înțeles palma dată de electorat prin vot, consecința fiind “noul guvern PSD-PNL-UDMR”, cosmetizat cu noi nume, dar în mare, același care a fost anterior alegerilor.

Dl. Sebastian Burduja, unul dintre foștii miniștri, reinvestit în fotoliul de ministru al energiei, vorbește despre cifre, despre viitor, uită să ne explice de ce nu a crescut capacitățile energetice în cele 18 luni de guvernare, de ce nu a redeschis centralele pe cărbune dacă nu a fost în stare să finalizeze centralele hidro, care aveau stadii de 85-90% realizat, blocate din motive ilare, de ONG-uri ”europene”, nu estice. Germania a făcut-o şi n-a mai fost penalizată, că nu respectă Green Deal-ul.

Și dacă nu a avut susținere financiară de la colegul său de partid de la Finanțe, măcar să se fi apucat de aritmetică, că nu e calcul diferențial sau integral, și să revadă prețul de cost al kilowat-ului și a metrului cub de gaz extras, tăind din indirectele adăugate de CA-urile sau AGA furnizorilor de energie, gaze și combustibili, pentru că toate societățile din domeniu sunt de stat. Traderii, care au avut și ei contribuția lor la umflarea prețului către consumatorii casnici și juridici, favorizați de reglementările ANRE și de plafonarea la valori mult mai mari decât era tariful – noiembrie-decembrie 2021, piață formată de guvernul Câțu - ne-au arătat “patriotismul economic”, pe care, acum, dl. Marcel Ciolacu, din postura de prim-ministru desemnat, ni-l propune ca moto pentru acțiunile viitoare ale guvernului.

Dl. Virgil Popescu, fostul ministru al energiei, care a reglementat plafonarea tarifelor la energie si gaze, în timpul sau liber de la obligațiile de europarlamentar, ne anunță că ar fi de dorit o fuziune Romgaz-Hidorelectrica, pentru a oferi prețuri mai bune consumatorilor locali. Probabil la fel de bune, ca cele când a plafonat dumnealui tarifele. Alt patriot economic, indispensabil viitorului economic al țării noastre.

De ce nu a avut în vedere acest mariaj când era ministrul energiei, nu ne spune, cum nu ne-a spus ce l-a determinat să plafoneze prețul energiei electrice la de 4 ori prețul din 2021, iar cel a gazelor la dublul față de octombrie 2021. După aceea, văzând că e prea de tot, furnizorii au mai scăzut din ce aveau dreptul pe lege, pentru că oricum așteptau compensările față de prețul plafonat și aberațiile puse de ei în ofertele de preț. Dumnealui a dat drumul la dezmăţul traderilor din piața reglementată de ANRE, cum?- cum știau ei mai bine, vezi facturile de la sfârșit de lună, trimise furnizorilor pentru taxa de funcționare ANRE. Așa a decis Parlamentul. Să fie remis către ANRE un procent din cifra de afaceri a societăților din domeniu. Și dacă cifra de afaceri e mai mare, oare cum o fi procentul care revine ANRE?

Se rup în figuri marii politicieni ai coaliției pro-europene, unii cu “to do list”, care nu are nimic real în aplicare, alții cu orgolii umorale, cine, ce a zis la discuțiile comune. Păi nu era vorba să fie o dezbatere de idei și principii? Sau nu am înțeles eu, și, de fapt, numai interesele, partinice sau de grup, primează.

Cum să înțeleg eu, neancorat în vreo parte a politicii actuale, promovată de lideri care, cu greu, vor ajunge oameni de stat respectabili, pentru că cei care au primit o palmă cu piciorul de la electoratul propriu, nu de la alții, acum s-au spălat, s-au dat cu deodorant, și gata, sunt ca noi, și o luăm de la capăt, promisiuni, amânări de soluții și previziuni ambigue. De ce? Pentru că e bine la putere. N-are importantă că țară se îndatorează și mai mult, fără să știm unde s-au dus banii din 2020-2022, n-are importanţă că ne împrumutăm din ce în ce mai greu pe piețele externe. Uniți în coaliția pro-europeană, prima preocupare a candidaților la fotoliile guvernamentale, a fost să taie creșterea salariilor și a pensiilor din 1 ianuarie 2025, ca primă măsură pentru reducerea deficitului. Motivarea lor, pentru că nu există buget aprobat pe 2025, trebuie să avem grijă de finanțele țării, să nu risipim banii. pe care colectorii plătiți de MF nu reușesc să-i adune.

Nu era vorba de repectarea legii pentru toți, de predictibilitate și continuitate?

Domnilor politicieni, vă mai mirați de izbucnirile convulsive, datorită TikTok sau altor rețele sociale, prin care ați pierdut controlul masei dumneavoastră de membri (nu-mi spuneți că cei care au votat cu suveraniştii, n-au votat niciodată până acum, că nu va cred), cum să va creadă că ați exasperat canalele media cu promisiunile dumneavoastră, că recalcularea va fi făcută la 1.09.2024 (am văzut cum, softul, bată-l vină), apoi că veți majora încă odată pensiile la 1.01.2025, căci noi, cei mulți și săraci cu duhul, nu știam că recalcularea trebuia făcută din 2020, septembrie (dl L. Orban e fericit că mai poate să se dea la o parte din funcții, pe care nu va avea niciodată șansa să le ocupe, pentru binele națiunii. Atât i-a mai rămas). Era un drept a nostru, cei care am contribuit la sistemul de pensii, nu o pomană a guvernanților. Iar indexarea din 2025 este iarăși un drept votat și cu o lege în vigoare- 360/2023 – care actualizează veniturile erodate din inflația, pe care dumneavoastră, domnilor guvernanți, nu sunteți în stare s-o controlați, ba chiar în unele cazuri chiar o și alimentați - vezi prețurile la utilități și combustibili, aruncate în ceruri, fără compensarea veniturilor populației. Lasă dragă, au ei bani, dacă n-ar avea, n-am vedea atâtea mașini pe stradă. Aici se închide filozofia celor puși să ne conducă. De falimente, de situațiile în care oameni care au muncit o viață, și-au făcut o casă sau un apartament, și acum nu mai au cu ce să-l întrețină, mulțumită politicilor dezastruoase ale miniștrilor energiei și al ANRE, toți împreună, nu e nici o mirare. Nici preocupare.

Pe mine ce mă miră, este impostura cu care acum, în prag de a forma o nouă coaliție de guvernare, problemele care se discuta, nu sunt cele care preocupă populația, ci cele care interesează grupurile din partidele pro-europene.

Am apreciat ca d-na Simona Bucura Oprescu s-a abţinut să mai iasă în media, să ne spună cum o să majoreze pensiile de la 1 ianuarie 2025. Dar va trebui să iasă, dupa ce va fi validată de Parlament, să ne spună de ce a trebuit să peroreze atât de multe luni pe tema majorării (eu zic, indexării) pensiilor, când sigur ştia că, tehnic, nu se putea pune în aplicare indexarea, din lipsa bugetului pe 2025. Obligaţia închegării bugetului trebuia facută din luna octombrie a.c., iar in noiembrie trebuia introdus în Parlament (dacă mi-aduc bine aminte).

Se aruncă pe surse, și nu e TikTok, tot felul de marote, ba că ne ducem pe tobogan, că nu mai sunt bani la buget, că nu se mai majorează salariile și pensiile în 2025, că nu știu ce minister e dorit de un partid sau altul. Dar nimeni nu vorbește de Măria-sa, Cetățeanul, care i-a votat să ajungă în pozițiile de a decide soarta națiunii. Iar ei se ascund după interese mărunte, principiile, demnitatea, solidaritatea, fiind aruncate la coșul istoriei, că a trecut campania electorală, ce nevoie mai avem de ele.

Sunt siderat de reacțiile acestor partide, de la care toată țara aștepta maturitate, nu numai politică dar și socială, pentru că situația în care este România nu e chiar una pe roze. În loc de măsuri și declarații prin care să arate că au înțeles ce a votat electoratul, și ce au promis când au ieșit de la urne, suntem amânați sine die pentru traiul decent cu care s-au lăudat în campaniile electorale, toți, suntem amenințați cu tot felul de taxe, care mai de care mai a naibii, problema principală a partidelor, poate nu am înțeles eu bine, fiind deficitele gemene, care nu ne lasă să trăim. Cine le-o fi făcut? Și când le-au făcut, cum s-au gândit să le ramburseze? Cu “industria horeca”?

Am înțeles că s-a convenit cu UE, ca pentru 2025 să scădem deficitul cu 1%. Ce e atât de grav?

Evaluați agențiile guvernamentale, institutele de studii excepționale, de care nu știe nimeni, departamentele din ministere, stufoase, mai rău că pădurile țării, cu rezultate de eficienţă greu justficabilă și veți găsi resurse, chiar să refaceți structura unităților importante ale statului, plătind salarii decente, ca să nu mai plece oamenii în țări străine, cum s-a întâmplat din 2004 încoace.

Iar pentru alocarea fondurilor pentru indexarea pensiilor pentru 2025, nu v-a pus nimeni sula în coaste să împingeți alegerile până în decembrie, dumneavoastră, din diverse calcule politicianiste, ați decis-o. Iar dacă vreți să va răzbunați pe seniorii care n-au răspuns cum vă așteptați, la vot, gândiți-va cum ați făcut recalcularea pensiilor și primiți răspunsul singuri. Cât despre blocarea indexării pensiilor, măcar ați fi putut să cosmetizati puțin situația, cu declarația fermă că respectați legislația, iar imediat, după luna în care bugetul este aprobat, vor fi plătite și restanțele, dacă trece luna ianuarie și bugetul nu e adoptat.

Cine nu știe să ceară performanță, eficienţă, după ce plătește salarii decente (unele instituții bugetare, nu toate), să lase locul altor cetățeni, sigur sunt și oameni capabili în țara asta. Pentru că indiferent de ce afirmă dl. Ilie Bolojan, președintele PNL actual, principala problema a partidelor acestea “pro-europene” este grija față de cetățean, nu marote cu echilibrele statice sau dinamice ale balanțelor, bugetelor sau deficitelor. Pentru că pericolul ca extremele politice să câștige teren, tot mai mare, sunt deja vizibile.

Structura Parlamentului arată cel mai bine, ca “dare de seama”a guvernului Ciolacu, după 18 luni de guvernare, masa tot mai strâmtă a votanților tradiționali ce a dus la rezultatele cele mai slabe, de când sunt alegeri libere, pentru cele doua partide mari ale ţării. E o consecinţă gravă, după 35 de ani de libertate şi decizii neinspirate, la care așteptăm răspunsul noului guvern, după Crăciun. Până atunci, Sărbatori Fericite!

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

