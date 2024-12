Donald Trump împarte funcții importante membrilor familiei. A desemnat-o pe logodnica lui Donald Jr. ca ambasador în Grecia, după ce acesta ar fi înșelat-o cu altă femeie

Donald Trump, viitorul președinte al SUA, a desemnat-o marți pe Kimberly Guilfoyle, fostă prezentatoare la Fox News și logodnica fiului său cel mare, Donald Trump Jr., pentru funcția de viitor ambasador al SUA în Grecia. Decizia vine în contextul în care alți doi membri prin alianță ai familiei, cuscrii președintelui ales, au primit deja poziții diplomatice importante, conform agenției Reuters.

Kimberly Guilfoyle este logodită cu fiul cel mare al lui Trump, Donald Trump Jr,. din 31 decembrie 2020, după ce acesta divorţase în 2018 de prima sa soţie, Vanessa, mama celor cinci copii ai săi. Totuși, nu este clar dacă cei doi mai sunt împreună.

Guilfoyle, în vârstă de 55 de ani, este cu nouă ani mai mare decât Donald Trump Jr. Ea a fost căsătorită anterior cu primarul democrat al oraşului San Francisco, Gavin Newsom, în prezent guvernator al Californiei, dar Kimberly a fost un critic deschis al Kamalei Harris în timpul campaniei electorale, lăsând să se înţeleagă că are o animozitate extrem de personală faţă de ea.

„Timp de mulţi ani, Kimberly a fost un prieten apropiat şi un aliat”, a declarat Trump într-o postare pe platforma sa de social media Truth Social. Ea este „perfect potrivită pentru a promova relaţii bilaterale puternice cu Grecia, promovând interesele noastre în chestiuni care variază de la cooperarea în domeniul apărării la comerţ şi inovare economică”, a motivat preşedintele ales.

Guilfoyle nu este prima persoană din familie desemnată de Donald Trump într-o funcţie publică.

În noiembrie, Trump a anunţat că intenţionează să îl numească pe tatăl ginerelui său Jared Kushner, Charles Kushner, ambasador în Franţa şi să îl numească pe Massad Boulos - socrul fiicei sale mai mici, Tiffany Trump - consilier principal pe probleme arabe şi din Orientul Mijlociu.

Tot marţi, Trump a anunţat că vrea ca Tom Barrack, preşedintele comitetului său inaugural din 2016, să fie viitorul ambasador al SUA în Turcia.

Tom Barrack este un prieten vechi al preşedintelui republican ales. El este, de asemenea, director al unei firme de investiţii de capital şi a fost anterior acuzat că a acţionat ilegal ca agent al Emiratelor Arabe Unite, dar a fost achitat în 2022 de toate cele nouă capete de acuzare cu care s-a confruntat.

În postarea care anunţă numirea, Trump l-a descris pe Tom Barrack drept o „voce a raţiunii respectată şi experimentată”.

Între timp, Donald Trump Jr. este tot mai des fotografiat cu o nouă iubită, Bettina Anderson, cunoscută prin cercurile mondene americane. Daily Mail arată că cei doi s-au bucurat de o seară romantică la o locație exclusivă din Palm Beach.

Asta însă nu l-a împiedicat să aplaude decizia tatălui său. Într-un mesaj pe rețeaua X, Donald jr. s-a rătat mândru că logodnica lui va reprezenta America din funcția de ambasador.

I am so proud of Kimberly. She loves America and she always has wanted to serve the country as an Ambassador. She will be an amazing leader for America First. pic.twitter.com/S3FjxqCgCx