Autor: Gabriela Georgescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 12:36
17 mașini Dacia Duster închiriate prin firma de leasing administrată de un cunoscut al lui Mihai Jurca - Reacția Guvernului
Șefului Cancelariei Prim-Ministrului - Mihai Jurca FOTO Facebook Guvern

Guvernul condus de Ilie Bolojan a achiziționat 17 mașini Dacia Duster pentru consilierii de stat printr-un contract de leasing operațional cu RCI Finanțare România, firma administrată de José Aguirre, considerat un apropiat al lui Mihai Jurca. Decizia a stârnit un scandal, după ce sindicaliștii angajați în restructurare au acuzat că Executivul ar fi încălcat legea care interzice leasingul pentru instituțiile publice.

Documentele consultate de Libertatea vineri, 3 octombrie, arată că guvernul nu a închiriat mașinile direct de la Dacia, ci prin firma de leasing a Renault, RCI Finanțare România SRL. În contract a fost inclus și brokerul de asigurări RCI Broker. José Aguirre figurează ca administrator al companiei de leasing și, potrivit surselor Libertatea, este cunoscut al șefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Reacția lui Mihai Jurca

Șeful Cancelariei, Mihai Jurca, s-a apărat susținând că a redus costurile față de contractul anterior cu RA-APPS și că măsura a fost gândită pentru a respecta principiile de austeritate: „Aveam un contract cu RA-APPS pentru 30 de mașini cu șofer, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să reduc numărul la jumătate. În toată această perioadă, am căutat soluții astfel încât suma să fie cât mai mică. Nu vorbim despre un contract de vânzare-cumpărare, ci despre un leasing financiar”.

Mihai Jurca s-a plâns, de asemenea, că este agresat de presă: „Am dat un comunicat de presă, vă rog nu agresați oamenii. Nu vă dau declarație suplimentară. Aveți informațiile în comunicat”.

