Deși ni se spune că nu sunt bani pentru burse, salarii și pensii, Guvernul alocă fonduri pentru bunăstarea unei companii private

După cum ne-am obișnuit deja, austeritate, austeritate, dar nu pentru toți!

În ședința de Guvern din data de 11 septembrie, Guvernul a aprobat Programul strategic de modernizare și dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu", pentru perioada 2025-2035.

Conform programului aprobat de Guvern, Aeroportul Băneasa va beneficia de un nou terminal, cu bani de la bugetul de stat.

Și în Aeroportul Otopeni se vor investi peste 40 de milioane de euro într-un nou terminal, proiect declarat drept ”cel mai mare proiect de infrastructură aeroportuară din România”, astfel încât Aeroportul Otopeni va ajunge să gestioneze peste 6500 de pasageri pe oră.

Mai mult, dacă ne luăm după declarațiile edilului Sectorului 4, și în sudul Bucureștiului se va construi un aeroport, la Adunații Copăceni.

Totuși, din surse publice nu am identificat niciun raport care să justifice investițiile în ambele aeroporturi situate în nordul Capitalei, din care să reiasă o estimare a fluxului de călători pentru următorii 10-20-30 de ani și un buget de încasări de la companiile aeriene care folosesc infrastructura aeroportuară. Sunt necesare 3 aeroporturi care să deservească Bucureștiul? Oare știu aleșii noștri ceva ce nu știm noi? Va fi coadă la sosiri în România? Sau, din contră, la plecări?

Conform programului de plecări și de sosiri pentru Aeroportul Băneasa, singura companie care operează zboruri de pe acest aeroport este, desigur, compania Wizz Air. În plus, și avioanele private, de mici dimensiuni, operează zboruri de pe Băneasa (adică milionarii României care nu stau la cozi la îmbarcare, ca noi toți).

În acest caz se pune întrebarea cui folosește investiția într-un nou terminal pentru Aeroportul Băneasa? Companiei Wizz Air, care a anunțat deja că-și mută majoritatea zborurilor de pe Otopeni pe Băneasa? Milionarilor care vor avea un întreg terminal nou la dispoziție?

De altfel, intensificarea zborurilor pe Aeroportul Băneasa din ultima perioadă este criticată și de locuitorii din cartierele care se află de-a lungul culoarelor de zbor – Bucureștii Noi, Dămăroaia, Băneasa, etc. Locuitorii se plâng de zgomotul puternic al motoarelor aeronavelor Wizz Air, dar și de poluarea pe care aceste aeronave o lasă în urmă. O locuitoare a cartierului Dămăroaia ne-a declarat că uneori miroase puternic a gaze arse, probabil de la kerosenul folosit de avioane. Un alt locuitor s-a plâns de orele de zbor, întrucât avioanele aterizează și noaptea, după bunul plac al companiei aeriene, iar din cauza zgomotului și a vibrațiilor se trezesc copiii și adulții suferă de tulburări ale somnului.

Totuși, conform programului publicat pe site-ul Aeroportului Băneasa, ”Operațiunile de planificare și zbor ale aeronavelor cu greutatea maximă de decolare de peste 50 de tone nu sunt permise între orele 23.00 - 06.00.” Tot pe site-ul Aeroportului Băneasa, ultima aeronavă a zilei are ca oră de aterizare estimată 23.10 (deci dincolo de ora maximă permisă, conform programului declarat de Aeroport). Ne întrebăm așadar cum se stabilește orarul de zbor, cu încălcarea orelor de liniște? Cum de nu vede nimeni și nicio autoritate nu sancționează aceste încălcări?

Din declarațiile companiei, ”România are cea mai mare flotă Wizz Air dintre toate țările în care compania aeriană e prezentă”. De asemenea, Wizz Air a încheiat un parteneriat cu Romaero, cu 2 luni înainte ca fostul director al Romaero să demisioneze. Pare că Wizz Air a tras biletul norocos și înflorește la noi în țară.

Așadar, în aceste condiții, cui folosește realmente investiția aprobată de Guvern? Companiei Wizz Air? Milionarilor și companiilor care operează zboruri private? Că sigur nici locuitorii zonei nu vor avea niciun beneficiu și nici Aeroportul Otopeni, care deși face investiții majore, va vedea cum companiile low-cost migrează către Băneasa, în căutarea unor tarife mai mici.

Îl rugăm pe Ministrul Transporturilor, Dl. Ciprian Constantin Șerban, care a avizat acest proiect de Hotărâre de Guvern, dar și pe Premierul Bolojan să ne răspundă: Cui folosește extinderea Aeroportului Băneasa? Și de ce doar zona de nord a Bucureștiului beneficiază de investiții în infrastructura aeroportuară, în defavoarea altor zone de creștere a Bucureștiului?

