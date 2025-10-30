Sprijin european pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Câți bani va împrumuta României Banca Europeană de Investiții

Autor: Andreea Deaconescu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 15:44
237 citiri
Sprijin european pentru Autostrada Sibiu–Pitești. Câți bani va împrumuta României Banca Europeană de Investiții
Tronsonul Pitești - Curtea de Argeș face parte din autostrada A1 - Foto Ionel Scrioșteanu, Facebook

Guvernul a aprobat în şedinţa de joi, 30 octombrie, un memorandum privind negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 - Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE şi a semnării acestuia, precum şi pentru acordarea împuternicirii de semnare ministrului Finanţelor.

Banca Europeană de Investiţii va sprijini România pentru realizarea Autostrăzii A1 (Sibiu - Piteşti) cu o asistenţă financiară rambursabilă în valoare totală de până la un miliard euro. Un prim contract de finanţare, în valoare de 500 milioane euro, a fost semnat între România şi BEI în data de 8 octombrie 2025, urmând ca al doilea contract, pentru un împrumut de aceeaşi valoare, să fie semnat în luna ianuarie 2026, a precizat joi Executivul.

Realizarea autostrăzii Sibiu-Piteşti a fost aprobată prin hotărâre de guvern în 2019, iar proiectul are o lungime totală de 122 km. Proiectul a beneficiat de finanţare în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 şi este inclus şi în Programul Transport 2021-2027, valoarea alocărilor financiare totale din fonduri externe nerambursabile fiind de aproximativ 9,27 miliarde lei (reprezentând circa 1,83 miliarde euro).

Diferenţa, până la concurenţa valorii totale, urmează a fi acoperită de la bugetul de stat.

Atât împrumutul deja contractat cu BEI, cât şi al doilea împrumut în valoare de 500 milioane euro vor sprijini autorităţile române în acoperirea contribuţiei necesare de la bugetul de stat, prin finanţarea deficitului bugetului de stat creat pe parcursul implementării proiectului.

Data-limită de tragere a împrumutului este de trei ani de la data semnării contractului de finanţare, iar împrumutul va fi tras în maxim 10 tranşe, fiecare în valoare de minim 50 milioane euro.

Împrumutul urmează a fi acordat pe o perioadă de până la 27 de ani, termen valabil pentru opţiunea de rambursare în mai multe rate, respectiv 16 ani în cazul rambursării într-o singură tranşă.

