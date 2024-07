Averile membrilor Cabinetului Ciolacu. Colecții de bijuterii și obiecte de artă în valoare de zeci de mii de euro. Ce ministru are casă în SUA

Ultimele declarații de avere depuse de miniștrii Cabinetului Ciolacu arată că cei 20 de demnitari au agonisit de-a lungul anilor averi considerabile, având atât proprietăți, cât și bijuterii sau obiecte de artă, precum tablouri sau cărți în valoare de mii de euro. În cazul șefei de la portofoliul Justiției, valoarea unei astfel de colecții se ridică la peste 80 de mii de euro. În alte cazuri se remarcă împrumuturile contractate de demnitari.

Premierul Marcel Ciolacu a trecut în declarația de avere două terenuri și două case, toate în Buzău. Ciolacu are șapte conturi în bănci și a acordat un împrumut de 435 de mii de lei. Mai are acțiuni de 3 mii de lei la ALCOM SRL, dar și trei împrumuturi la bancă, din care unul de trei mii de lei scadent în 2024. De la Camera Deputaților a obținut 75410 lei, iar de pe urma funcției în stat a obținut 102121 lei.

Vicepremierul Marian Neacșu are un teren, un apartament și o casă de vacanță în Tulcea, localitatea Mila 23. Totodată, are acțiuni la trei companii de peste 200 de mii de lei și a acordat trei împrumuturi în nume propriu către alte companii și unul în valoare de 50.000 către PSD. Vicepremierul are un venit de aproximativ 179372 de lei de pe urma funcție în stat și o indemnizație de 252542 de lei de la Banca Exim. Neacșu mai are dividende de la SC Delta Travel SRL Slobozia.

Cătălin Predoiu a avut venituri de la două ministere, cel al Justiției și cel al Afacerilor Interne, însumând peste 179 de mii de lei. De la Consiliul Superior al Magistraturii a obținut 55957 de lei. Actualul ministru al Internelor mai are ceasuri în valoare de 20 de mii de euro și tablouri și cărți în valoare de 25 de mii de euro. Are patru conturi bancare, din care unul în euro și unul în dolari americani, și acțiuni la Qiize.com în valoare de 230 de lei, însă în declarația de avere a ministrului nu apar proprietăți sau mașini.

Mult mai bine stă ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, care, pe lângă cele două apartamente și un teren, are 17 conturi și depozite bancare. Ministrul are și acțiuni la trei companii, dar și un credit bancar de 200 de mii de lei. De la ministerele pe care le-a condus, a obținut peste 170 de mii de lei. Veniturile sale au fost completate de pe urma activității de profesor de la două universități, din Alba Iulia și din Oradea, dar și din dividende și venituri din dobânzi de peste 50 de mii de lei.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a deținut și funcția de premier în 2017, are în declarația de avere patru terenuri deținute alături de soție, dar și două case, din care una moștenită de către soție. Grindeanu a vândut în 2022 o casă de locuit în valoare de 450 de mii de euro, iar anul acesta a vândut o mașină în valoare de 60 de mii de euro. Pe declarația sa de avere apar însă doar trei conturi cu puțin peste 56 de mii de lei. Ministrul a declarat însă și un împrumut acordat în valoare de 545898 lei. La rândul său, a mai declarat două datorii, un împrumut la bancă de 52400 euro și unul către o persoană fizică în valoare de 110 mii lei. De pe urma funcției a declarat venituri de 156228 lei.

Armă de vânătoare sau câștiguri la loto

Ministrul Apărării, Angel Tîlvar, are pe numele său trei conturi din cele zece precizate în declarația de avere, două în lei și unul de 47 de mii de euro. De pe urma funcției a obținut 153312 de lei. Ministrul nu are proprietăți, însă a trecut trei autoturisme și o șalupă vândute anterior mandatului.

Ultima declarație de avere depusă de ministrul Luminița Odobescu arată că a obținut de pe urma funcției de conducere a Ministerului de Externe 91461 de lei, iar de la Administrația Prezidențială, 83045 de lei. Precum colegii săi din guvern, și șefa diplomației române are mai multe conturi trecute în declarația de avere. Mai are două autoturisme, unul moștenit, iar alături de soț mai deține două terenuri, două apartamente și două case de locuit. Pe numele soțului este trecută și o casă de vacanță în Prahova. Dintre proprietățile deținute de cei doi, doar apartamentele din București sunt obținute prin contracte de cumpărare.

Ministrul Agriculturii are un teren și un apartament în județul Olt. Florin Barbu a mai declarat un autoturism Yoyo sport din 2023, dar și patru împrumuturi bancare, din care trei scadente în anul în curs. Pe lângă indemnizația de ministru, adică 84322 lei, și cea de la Parlament, în valoare de 63735 lei, a mai obținut 9 mii lei de pe urma unei chirii. Tot aici apare și un câștig la loto de 954 lei.

Simona Bucura-Oprescu a trecut în declarația de avere un autoturism marca Mercedes GLC din 2019 și două arme de vânătoare cu lunetă, ambele în valoare de șase mii de euro fiecare. Are trei conturi în bancă și a acordat un împrumut de 15 mii de euro. La rândul său, are două datorii la bancă, din care una scadentă în 2024. Indemnizația de ministru a fost completată de cea de parlamentar.

Colecții de bijuterii și obiecte de artă

Declarația de avere a ministrului Justiției este printre cele mai stufoase. Alina Gorghiu a trecut în declarația de avere un teren în Mogoșoaia și o casă de locuit din București. Tot aici apare și un apartament pe numele soțului. Declarația ministrului se remarcă însă printr-o colecție de tablouri dobândită în 2020, în valoare de opt mii de euro. În document mai apare și o colecție de ceasuri și bijuterii pe numele soțului, în valoare de 83 de mii de euro. Pe numele său, ministra Justiției are trecute șase conturi din cele 18 care apar în declarație. În cel mai vechi, deschis în 2005, are 561305.78 lei. Gorghiu a acordat un împrumut de peste 600 de mii de lei, are titluri de stat de 310 mii euro și 474 mii de dolari americani, dar și investiții în două companii. Ministra a avut trei surse de venit de la stat, în calitate de senator, ministru și membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

Ministra Raluca Turcan are două terenuri și două apartamente alături de soț, dar și o colecție de bijuterii de 18 mii de euro, dobândită în perioada 2008-2022. Ministra Culturii este printre cei fără autoturisme în declarația de avere. În declarația sa apare doar o mașină vândută cu 5 mii de euro anul trecut. În ceea ce privește veniturile agonisite, ministra are 16 conturi între mai multe fonduri de investiții și asigurări. Apar însă și două împrumuturi scadente în 2025, în valoare totală de 73 de mii de lei. Veniturile sale de ministru, de 94240 lei, au fost completate cu indemnizația de parlamentar, de 65707 lei.

Și pe declarația de avere a ministrului Radu Oprea apare o colecție de bijuterii în valoare de 40 de mii de euro, obținută în perioada 1994-2011. Ministrul Economiei a mai trecut un teren, o casă și un apartament, toate în Prahova. Tot aici apare și un împrumt acordat City Imobiliar SRL, de 2943305 lei, dar și un credit de 256 mii euro. De pe urma funcției de senator a obținut 65707 de lei, iar de pe urma funcției de ministru a avut venituri de 84322 lei.

Declarația de avere a ministrului Sebastian Burduja arată două terenuri agricole în localitatea Dochia, dar și un apartament în București, unul în Năvodari și o casă în SUA. Șeful de la Energie a mai declarat au autoturism Chrysler Cordoba din 1979 și o Honda CBR din 2006. Are ceasuri și bijuterii în valoare de 15 mii de euro, obținute în perioada 2015-2020. Pe declarație mai apare și un contract din 2021, de peste 85 de mii de euro, pentru cumpărarea unui apartament, dar și o ipotecă din 2015 în valoare de 469416 dolari americani. Veniturile sale de la cele trei ministere pe care le-a condus au fost completate de un teren în arendă și două chirii, una în SUA și una în România. Totodată, a obținut de la Banca Mondială 368 mii lei.

Venituri din mai multe surse

Actualul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene are un teren și o casă în București, un autoturism Dacia Duster din 2018, după ce a vândut un alt autoturism, cu 17400 lei în 2023. Adrian Câciu are doar două conturi în lei, din care unul de 222000 lei și a acordat un împrumut de 100 de lei către PSD. Pe declarația sa de avere apar și două împrumuturi la bancă, unul scadent anul viitor și unul mai mare, scadent în 2029. Ultimul are o valoare de 210000 lei și este contractat anul acesta. De la Ministerul Finanțelor, pe care l-a condus înainte, a avut 90122 lei venituri, iar de la actualul minister a obținut 83683 lei.

Adrian Veștea, actual ministru al Dezvoltării, a trecut în declarația de avere șase terenuri agricole, dintre care unul forestier în Brașov, unde are și o casă de locuit și un apartament, și un singur autoturism. A avut o contribuție de 150 de mii de lei către PNL. Tot aici apar și 60 de mii de lei de la Trezoreria Brașov și nouă conturi și depozite bancare. De pe urma funcției de președinte al CJ Brașov a obținut 106886 lei, iar de pe urma funcției de ministru 83683 lei. Veniturile sale au fost completate de cele ale soției, din chirii și dobânzi.

Ligia Deca, ministra Educației, are două terenuri și patru proprietăți în declarația de avere, alături de soț. Tot aici apar și două autoturisme, un Opel și un Kia, fabricate înainte de anul 2000. Ministra are 10 conturi trecute, din care două în euro, care însumează aproape 30 de mii de euro, dar și trei împrumuturi la bancă de aproape 700 de mii de lei. Venitul său de ministru, de 153312 lei, a fost completat de pe urma funcției de cadru didactic la SNSPA, adică 60977 lei. Totodată, Deca are și un contract de chirie de unde a obținut 28200 lei.

Ministrul Sănătății are pe numele său patru terenuri, un apartament în București și o casă în Brașov. Alexandru Rafila a mai trecut aici un autoturism marca BMW din 2022, dar și unul vândut cu 200200 de lei către Fundatia Studiul Nanoneuroștiintelor Cluj Napoca. Are mai multe conturi și depozite bancare, dar și acțiuni la Transgaz, Banca Transilvania și Teraplast. Tot aici apar și trei împrumuturi acordate unor persoane fizice, din care două de 200 de mii de euro. Pe lângă alte dividende și dobânzi, a mai obținut venituri de la Ministerul Sănătății de 153312 lei. De la Institutul de Boli Infecțioase a obținut 12922 lei, iar de la Universitatea Carol Davila a obținut 124514.

Ministrul Cercetării, Bogdan-Gruia Ivan, a trecut în declarația de avere două terenuri și un apartament în Bistrița, dar și două autoturisme marca BMW. Ministrul are două conturi în bancă și alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro, un card de credit de 60 de mii de lei și alte două datorii la bănci. Veniturile sale de ministru au fost de 84322 lei, în timp ce de la Parlament a obținut 61765 lei.

Mircea Fechet a trecut trei proprietăți în declarația de avere, din care două apartamente, dar și un Mercedes Benz B Class din 2017. Are patru conturi în bancă și un împrumut, contribuție pentru campania PNL de 660 mii lei. Pe declarația sa de avere apare și un împrumut la bancă și alte două de la persoane fizice, toate luate în 2024. De la Camera Deputaților a obținut 68629 lei, iar de la Ministerul Mediului 84322 lei.

Natalia Intotero are cinci terenuri alături de soț și alte patru proprietăți. Pe declarația sa de avere mai apar trei autoturisme, două marca Volkswagen și un Porsche Panamera din 2014. Anul trecut a vândut un teren de 246885 lei. Către PSD a acordat un împrumut de 25 de mii de lei. Are însă și un împrumut declarat, la bancă, în valoare de 100 mii lei. Pe lângă indemnizația de parlamentar, în valoare de 77563 lei, a obținut și 69365 lei de pe urma funcției de conducere la Ministerul Familiei și Tineretului.

