Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON Energie România de către compania energetică ungară MVM, cu puternice legături cu Rusia

Compania energetică de stat MVM Group din Ungaria aștepta să încheie acordul de cumpărare a unei participații majoritare la E.ON Energie România, însă Guvernul român s-ar fi opus.

Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe din subordinea Executivului a dat aviz negativ tranzacției. Nu este tocmai o surpriză această blocare, mai ales că ea a ridicat mari semne de întrebare de la început, iar experții au avertizat asupra unor posibile pericole. MVM are legături puternice cu Rusia, ca și guvernul de la Budapesta, potrivit digi24.ro.

Decizia Comisiei pentru examinarea investițiilor străine, aflată în subordinea Guvernului, urmează să ajungă în Consiliul Suprem de apărare al țării, care va avea ultimul cuvânt.

E.ON a anunțat tranzacția în luna decembrie, dar aceasta trebuia să fie aprobată de autoritățile române. E.ON Energie România este unul dintre cei mai mari furnizori de gaze și electricitate din România, deservind aproximativ 3,4 milioane de clienți.

MVM obține o mare parte din gazele sale din Rusia, spre deosebire de furnizorii de energie din majoritatea țărilor europene, iar Ministerul Energiei din România a declarat în ianuarie că vânzarea ar putea fi blocată din motive de securitate. Ministerul Energiei din România a declarat că este îngrijorat de legăturile MVM cu Rusia și de posibilitatea ca furnizorul român de energie să poată fi vândut ulterior unei entități din afara Uniunii Europene, potrivit Reuters.

Directorul general al MVM, Karoly Matrai, a declarat pentru portfolio.hu că MVM nu intenționează să cedeze companiile pe care intenționează să le achiziționeze în România și a spus că MVM își va aproviziona clienții români folosind surse locale de gaz. „Transportul gazului rusesc în România ne-ar impune costuri de tranzit enorme”, a spus el. „Deoarece aprovizionarea internă este întotdeauna cea mai rentabilă opțiune, dacă vom primi aprobarea pentru tranzacție, intenționăm să aprovizionăm filiala noastră din România în principal din surse locale de gaze”, a spus Matrai.

Directorul a adăugat că MVM anticipează că aprobările necesare ar putea fi obținute până la sfârșitul celui de-al doilea trimestru și „că programul de încheiere a tranzacției planificat pentru iunie-iulie va putea fi realizat”.

Matrai a mai spus că diversificarea este importantă, dar că livrările de gaze naturale lichefiate nu sunt competitive ca preț cu gazele rusești importate prin conducte în Ungaria.

El a declarat că societatea comercializează 12-13 miliarde de metri cubi de gaze în fiecare an, livrările rusești reprezentând aproximativ 40% din aceste volume.

