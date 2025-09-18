Acuzaţii de „poliţie politică” în Guvern. Ce vrea Bolojan să afle despre angajaţii din subordinea sa. „Epoca fricii şi a turnătoriilor”

Autor: Catalina Sirbu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 16:42
Ilie Bolojan, conferință de presă 2 septembrie FOTO Captură video Facebook/Guvernul României

Sindicatul angajaților din Guvern acuză conducerea instituției că face „poliție politică”, după ce Mihai Jurca, șeful cancelariei lui Ilie Bolojan, le-ar fi cerut o listă cu oamenii care au participat la proteste.

Aceștia acuză „o tentativă de reducere la tăcere” a angajaților.

„Refuzăm intimidarea și hărțuirea angajaților din Cancelaria Prim-Ministrului! Când credeam că am văzut totul în administrația românească, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, a reușit să ne arate că reflexele autoritare nu mor niciodată. Într-o adresă oficială, omul care a aterizat direct de la Oradea în inima Guvernului cere liste cu angajații care au avut îndrăzneala să protesteze spontan, adică să gândească, să simtă și să se exprime în 15 septembrie 2025.

Este evident că pentru Mihai Jurca, un personaj promovat politic cu ambiții de inchizitor, orice oftat devine subversiune, iar orice ridicare din sprânceană trebuie anchetată cu lupa și notată în registru.

Ceea ce este însă cu adevărat grav este faptul că, în loc să își asume responsabilitatea pentru disfuncționalitățile interne și să răspundă revendicărilor legitime ale angajaților, șeful Cancelariei Prim-Ministrului încearcă metode de intimidare și de hărțuire, demne de alte vremuri. Cererea expresă de a întocmi liste cu persoane „vinovate” amintește de practici de poliție politică, nu de conduita europeană pe care România o clamează”, a transmis sindicatul într-un comunicat de presă.

Angajații spun că nu a fost o grevă, și nici o acțiune organizată de sindicat.

„Atragem atenția că nu a existat o grevă, nu a fost o acțiune organizată de Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, și cu atât mai puțin nu a fost o manifestație a „aparatului de lucru al Guvernului”. A fost vorba despre o reacție firească, individuală și spontană a unor salariați nemulțumiți de lipsa de dialog social real și de tratamentul discreționar aplicat instituțiilor publice.

Reamintim că, potrivit legislației muncii, niciun angajat nu poate fi sancționat sau stigmatizat pentru exprimarea unei opinii ori pentru participarea la acțiuni spontane de protest. Solicitarea șefului Cancelariei Prim-Ministrului reprezintă o ingerință nelegală, un act de presiune și o tentativă de reducere la tăcere a propriilor colegi.

România este stat membru al Uniunii Europene, iar libertatea de exprimare și dreptul la protest nu se negociază. Îi transmitem clar lui Mihai Jurca: Cancelaria Prim-ministrului nu este proprietatea personală a niciunui promovat politic, iar angajații nu sunt carne de tun pentru ambițiile și metodele sale de forță.

Nu vom permite transformarea Cancelariei Prim-Ministrului într-un instrument politic de control și frică al unui personaj venit să dea lecții de disciplină la București, unde democrația e redusă la adrese birocratice, iar drepturile fundamentale devin hârtii care încurcă! România a mai trăit epoca fricii și a turnătoriilor. Nu vom repeta scenariul pentru ambițiile politice ale unui manager promovat de la Oradea la București, pe banii și demnitatea tuturor.

Mihai Jurca trebuie să afle că sindicatele nu fac liste negre. SINDICATELE APĂRĂ OAMENI. Dacă îi e dor de metodele vechi ale Securității, să și le pună în ramă, nu în biroul Cancelariei Prim-Ministrului sau în mapa șefului Cancelariei Prim-Ministrului!”, se mai arată în comunicatul de presă.

